OKI、AIサーバーなど大型高密度基板の目視検査時間を約8割削減するAI技術を開発

沖電気工業株式会社4項目をAI検査で短時間・高精度に判定

OKIは、PCB（プリント配線板）への部品実装後に行うAOI（自動光学検査）(注1)で発生したはんだ不良の誤検出を減らし、AOI後の目視検査時間を約8割削減する「目視判定AI技術」（以下本技術）を開発しました。2026年7月1日より「まるごとEMS」顧客向け生産ラインへの導入を開始します。良品のみ学習(注2)、独自アルゴリズムを組み合わせて実装するとともに、AOI検査後の目視検査時間を短縮し検査精度を高めることで、顧客サービス品質向上を実現します。

近年、AIの急速な進化と普及を背景に、PCBに実装される半導体は大型化・微細化・積層化が一段と進んでいます。特にAIサーバーなどでは、大型部品や端子間隔が数ミクロンの狭ピッチ部品を多数実装するため、はんだ不良の判定は一段と難しくなっています。

今回開発した本技術は、AOI装置の検査判定プログラムに、大型高密度PCBに対応したOKIのモノづくりで培った知見をもとに構築したアルゴリズム（実装基板専用AI）を搭載しています。「はんだ濡れ(注3)」「位置ずれ」「欠品」「浮き」の4項目をAIで検査し、短時間で高精度な判定を可能にしました。さらに、部品固有の特徴も考慮し、機能に影響しない製造番号・ロット番号の違いや印刷のかすれなどは良品として判断する独自プログラムも組み込んでいます。加えて、少量の良品データから学習できる「良品のみ学習」を採用し、数万種類の部材と数千種類の機器を扱う変種変量生産に最適化したAI技術を開発しました。

OKIは2025年より、企業の製造に関する「持たない経営」を加速し、経営指標の改善を支援する「まるごとEMS」サービスを提供しています。今回の技術導入により、「まるごとEMS」顧客向け生産における製造期間短縮と検査精度向上に貢献します。今後もOKIは、本技術の他の検査用途への展開を進めるとともに、AI技術を活用した新たなシステムの開発を推進し、さまざまな製造現場へのAI実装を拡大していきます。これにより、生産効率と生産品質のさらなる向上を目指します。

用語解説

注1：AOI（自動光学検査）

Automated Optical Inspectionの略。機械視覚を用いた認識技術であり、人手による光学検査の欠点を改善または補うために使用される。

注2：良品のみ学習

良品データのみを用いてAIに学習させる手法。AIによる良・不良判定を良品データからの逸脱度合いにもとづき行う。

注3：はんだ濡れ

はんだが端子や基板の電極面にしっかり広がり、良好な接合が形成されている状態を指す。

- 沖電気工業株式会社は通称をOKIとします。- その他、本文に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

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