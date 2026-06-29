ミュゼショッピング、人気コスメをお得に続けられる「定期お届け便」を2026年7月1日（水）より開始

ミュゼ・メディア・HD株式会社

美容・健康・ライフスタイル事業を軸に多角的なサービスを展開するミュゼ・メディア・HD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）は、公式ECサイト「ミュゼショッピング」において、2026年7月1日（水）より「定期お届け便」を開始いたします。

スキンケアは、毎日継続して使用することで健やかな肌づくりにつながります。一方で、「買い忘れてしまった」「使い切ってしまった」といった理由から、継続が難しいというお声も少なくありません。

そこでミュゼショッピングでは、お気に入りの商品をお得に、無理なく続けていただける「定期お届け便」を開始いたします。人気商品を定期的にお届けすることで、毎日のスキンケア習慣をサポートします。

■ お得に、続けやすく。毎日のスキンケアをサポートする「定期お届け便」

定期お届け便では、ミュゼコスメの人気商品から4コースをご用意しました。通常は5,000円（税込）以上のご購入で送料無料となるミュゼショッピングですが、定期お届け便では対象商品を1点から送料無料でお届けします。

さらに、定期お届け便限定価格でご購入いただけるほか、お届け日の変更やスキップにも柔軟に対応。ライフスタイルや使用ペースに合わせて、無理なく継続していただけます。

■ 肌悩みや目的に合わせて選べる人気商品の4コース



家族みんなで使いやすい、ミュゼコスメの定番ボディケア。

【ミルクローション コース】

シリーズ累計販売数450万本※1を突破した、ミュゼコスメのロングセラーボディ用保湿ローションです。ミュゼ独自のオリジナル原料「mufla（ミュフラ）」をはじめ、3種のヒアルロン酸などの保湿成分を配合。肌へのやさしさにこだわった無添加※2処方で、顔・ボディどちらにもお使いいただけるため、お子さまから大人までご家族みんなでご使用いただけます。

軽やかに伸びるさらっとしたテクスチャーで肌になじみやすく、全身にうるおいを与えながら、季節を問わず快適にお使いいただけます。

本サービスでは、1～3回目は5％OFF、4回目以降は10％OFFでご購入いただけます。

乾燥くすみやハリ不足が気になる肌に寄り添う、プラセンタ美容液。

【高濃度プラセンタ原液EX100 コース】



プラセンタエキスを配合した美容液です。乾燥によるくすみやハリ不足が気になる肌にうるおいを与え、みずみずしく健やかな印象へ導きます。毎日のスキンケアにプラスすることで、肌のコンディションを整え、透明感※3のある肌へ導きます。

ハリ・弾力のある肌印象を目指す、次世代リフトケア美容液。

【iPインフィニットエッセンス リフト コース】



自己再整※4力に着目した次世代美容液です。ヒトiPS細胞培養上清液※5と4種のリフトニン(R)成分を配合し、肌を再整※4して土台※6から本来の健やかさを引き出します。さらに、うるおい・ハリ・弾力のある肌へ整え、引き締まった※7印象の肌へ導きます。

毛穴悩みに着目した、ミュゼ独自成分100％の原液美容液。

【ミュフラセラム コース】



ミュゼ独自の美肌成分「mufla（ミュフラ）」を100％配合した原液美容液です。毛穴ケアに着目し、乾燥などの外的要因によって目立ちやすい毛穴にうるおいを与えながら肌を引き締め、キメの整ったなめらかな肌へ導きます。毎日のスキンケアで毛穴悩みに寄り添う一本です。

美容液3商品は、定期お届け便なら通常価格の50％OFFでご購入いただけます。肌悩みに合わせた複数使いや、ミルクローションとのライン使いも始めやすく、一人ひとりの肌悩みに合わせたスキンケアをより手軽にお楽しみいただけます。毎日のスキンケアを通して、一人ひとりが自分らしく輝ける美しい肌づくりをサポートします。

■ 定期お届け便の特長

・人気コスメを定期お届け便限定価格で購入可能

・対象商品は1点から送料無料

・お届け日の変更・スキップが可能

・マイページからいつでも変更・解約手続きが可能

・ライフスタイルに合わせて続けられる定期購入サービス

■ ご購入方法

定期お届け便は、2026年7月1日（水）よりミュゼショッピング公式サイトにてお申し込みいただけます。

対象商品の詳細や定期お届け便のご利用方法については、下記ページをご覧ください。

▶ 定期お届け便 特設ページ（詳細・お申し込み）

https://musee-shopping.com/collections/定期お届け便(https://musee-shopping.com/collections/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E3%81%8A%E5%B1%8A%E3%81%91%E4%BE%BF)

▶ミュゼショッピング

https://musee-shopping.com/



■ 今後の展開

ミュゼ・メディア・HD株式会社は、今後も美容・健康・ライフスタイル事業を通じて、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添う商品・サービスをお届けしてまいります。

定期お届け便をはじめ、お客様のニーズに応える商品・サービスの拡充を進め、より便利で快適なお買い物体験の実現を目指します。

※1 2026年6月時点。当社シリーズ累計販売数

※2 パラベン、エタノール、鉱物油、石油系界面活性剤、合成着色料、シリコン不使用

※3 うるおいを与えることによる肌印象

※4 コンディションの乱れた肌を整えること

※5 保湿成分

※6 角質層

※7 お手入れによる

＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞

ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当

E-mail：mmh@musee-pla.jp