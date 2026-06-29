秋田県初上陸！ホリエモン発案エンタメパン屋【小麦の奴隷 横手店】が2026年7月3日グランドオープン。「カレーパングランプリ(R)」4年連続金賞受賞の「ザックザクカレーパン」など、注目商品が登場

株式会社こむぎの

株式会社こむぎの（本社：東京都千代田区、代表：笹山 直人）が展開する「小麦の奴隷」(https://komugino.jp/komuginodorei/)は、ホリエモンこと堀江 貴文が主宰するオンラインサロンHIU（堀江貴文イノベーション大学校）から生まれた「地方活性型エンタメパン屋」です。

このたび、2026年7月3日（金）、秋田県横手市に秋田県初となる「小麦の奴隷 横手店」(https://www.instagram.com/dorei_yokote/)（以下、横手店）をグランドオープンいたします。

横手店では、ブランドの代名詞ともいえる看板商品「ザックザクカレーパン」をはじめ、鳥羽 周作氏監修の「トバいキーマカレーパン」、横手店注目の「横手スパイシーカレーパン」のカレーパン3種をイチオシメニューとして展開。さらに、全国の「小麦の奴隷」で人気を集める多彩なパンも販売いたします。

また、店頭販売に加え、会社訪問販売にも力を入れ、地域の皆さまにより身近にパンを楽しんでいただける店舗を目指します。

・秋田県初出店！横手市大町に【小麦の奴隷 横手店】がグランドオープン

このたびオープンする「横手店」は、秋田県横手市大町に誕生する、秋田県初の「小麦の奴隷」店舗です。老若男女問わず親しまれる「パン」を通して、お客様に喜びを届けるとともに、地域の活性化にも貢献したいという想いから出店に至りました。

横手店では、店頭販売に加え、会社訪問販売にも力を入れてまいります。仕事の合間や休憩時間にも気軽にパンを楽しんでいただける機会をつくり、「お店に買いに行く」だけでなく、「パンが職場にやってくる」身近な存在として、地域の皆さまの日常に寄り添う店舗を目指します。

店内には4席、屋外には2席のイートインスペースを設けており、焼きたてのパンをその場で楽しむこともできます。駐車スペースも5台分を用意し、日常使いしやすい街のパン屋として、地域の皆さまをお迎えします。

「小麦の奴隷 横手店」外観■イチオシ商品は、個性豊かなカレーパン3種

「横手店」では、ブランドを代表する看板商品から、話題のコラボ商品、横手店注目の一品まで、個性の異なるカレーパン3種をおすすめメニューとして展開します。

・ザックザクカレーパン

「小麦の奴隷」の看板商品である「ザックザクカレーパン」は、「カレーパングランプリ(R)」で4年連続金賞を受賞した人気商品です。

パンの表面全体にクルトンを貼りつけて揚げており、その名の通り“ザックザク”とした食感が特徴です。ひと口食べるたびに、クルトンの香ばしさと特製ルーのスパイス感が広がります。

ルーにはジャガイモがゴロゴロと入っており、食べ応えも十分。独自開発のパン生地はもっちりとした食感で、温め直しても、冷めたままでも美味しく味わえる一品です。

・トバいキーマカレーパン

「トバいキーマカレーパン」は、レストラン「sio」オーナーシェフ・鳥羽 周作氏が監修した、話題のコラボカレーパンです。

鳥羽氏の家庭で長年親しまれてきた“鳥羽家秘伝のキーマカレー”を、レストラン仕様へとアップデート。スパイシーさの中にマンゴーチャツネのほんのりとした甘みを加え、幅広い方に親しみやすい味わいに仕上げています。

ひき肉の食感をしっかりと残した特製キーマカレーを、「小麦の奴隷」こだわりのパン生地で包み込んだ一品。カレーのコク、スパイスの香り、パン生地との一体感を楽しめる、カレーパン好きにおすすめの商品です。

さらに同商品は、「カレーパングランプリ(R)2025」キーマカレーパン部門にて金賞を受賞。発売からわずか3か月で高い評価を得た注目商品です。

・横手スパイシーカレーパン

「横手スパイシーカレーパン」は、ぜひ味わっていただきたい注目の店舗限定商品です。

カレーのボリュームはそのままに、食べやすい薄皮仕立てにしました。横手店オリジナルのスパイスを加えた、大人のカレーパンです。

「小麦の奴隷 横手店」イチオシ商品

■店舗情報

開店日：2026年7月3日（金）

店舗名：小麦の奴隷 横手店

所在地：秋田県横手市大町5-32

電話番号：090-5591-6560

営業時間：9:00～16:00

定休日：日曜・月曜

駐車場：5台

座席数：全6席（店内4席、屋外2席）

Instagram：https://www.instagram.com/dorei_yokote/

※営業時間・定休日・販売商品は変更となる場合があります。最新情報は店舗SNS等をご確認ください。

※オープニングキャンペーンは実施いたしません。

・地方活性型エンタメパン屋【小麦の奴隷】とは

株式会社こむぎのは、堀江 貴文が主宰するオンラインサロンHIUから生まれたベーカリーブランド「小麦の奴隷」を展開しています。



2020年、人口約5,500人の北海道大樹町から始まった当社の挑戦は、今、新たなフェーズへと進化しています。その核となるのが、店舗の枠を超えて地域を駆け巡る「移動販売（外販）」です。パン屋が少ない地域や地元の事業主様へ出向いていき、当日焼きたてのパンを届けるこのスタイルは、単なる販売ではなく、地域住民との交流を生む「移動型エンターテインメント」。競合が少ないこの領域で、「小麦の奴隷」は圧倒的な支持をいただいています。

2026年4月に6周年を迎えた大樹本店でも、売上の大半をこの外販が占めており、立地や人口に左右されない「地方創生モデル」の正解を導き出しました。今後も「店舗で待つ」のではなく「パンの力で地域に飛び込む」姿勢を貫き、日本全国の地方にワクワクを届けてまいります。

「小麦の奴隷」商品一例

FC加盟店募集：https://komugino.jp/komuginodorei/

公式LINE：https://lin.ee/4JlDjkC

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公式LINE QRコード株式会社こむぎの

代表者：笹山 直人

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork 11F

業種：飲食業

公式サイトURL：https://komugino.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社こむぎの

担当：橋本 真悠子

Eメール：info@komugino.jp

※お電話でのご連絡をご希望の場合は、メールにご連絡先とご都合の良い日時をご記載ください。