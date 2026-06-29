高機能バイオ炭「宙炭」を活用した環境負荷低減型緑化用芝生の開発実証の開始に関するお知らせ

株式会社ニチノー緑化

株式会社ニチノー緑化（代表取締役 永井統尋 東京都中央区）は、株式会社TOWING（代表者 西田宏平愛知県名古屋市）および富士見工業株式会社（代表取締役 山本 正信 静岡県静岡市）と共同で、高機能バイオ炭「宙炭（そらたん）」を活用した環境負荷低減型緑化用芝生の開発・栽培実証を開始しました。

本取り組みは、造園・緑化業界における脱炭素化ニーズの高まりを背景に、J-クレジット制度の方法論「AG004 バイオ炭の農地施用」を緑化分野に応用し、クレジット創出を目指すものです。

また、高機能バイオ炭「宙炭」およびバイオ炭の施用による農地への炭素固定に加え、土壌改良効果による芝生の品質・生産性の向上、および事業全体の経済性の検証も行います。

緑化用芝生へのJ-クレジット制度の適用に向けた国内初の取り組みとして（※当社調べ）、3社が連携して農業・環境の双方で付加価値を生み出す、新たなモデルの構築を目指します。

本件に関する詳細につきましては、株式会社TOWINGのプレスリリースをご参照願います(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000081010.html)。

芝生生産圃場

■本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社ニチノー緑化 管理部

https://www.nichino-ryokka.co.jp/contact/