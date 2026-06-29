AIR RACE X 2026開幕戦、新星アーロン・デリューが初優勝 ― 初戦から大混戦の幕開け

AIR RACE XAIR RACE X 2026シリーズ開幕戦・結果速報 (C)AIR RACE X

2026年6月28日（日）に開催されたエアレース世界最高峰チャンピオンシップ「AIR RACE X」2026年シリーズ開幕戦の公式結果をお知らせします。優勝は昨シーズンデビューで鮮烈な印象を残した新星アーロン・デリュー選手。2位以下も僅差で続き、シーズンは初戦から早くも大混戦の幕開けとなりました。新星の台頭、実力者の意地、王座奪還への挑戦--2026年シーズン開幕戦の模様は大会公式YouTubeチャンネル(https://youtu.be/lq-rFZ_pE84)でご覧いただけます。

時速400km、最大重力加速度12Gの過酷な環境の中、世界トップパイロット8名が1000分の1秒を競い合う--空のモータースポーツ「AIR RACE X」。第2戦は7月19日（日）開催。今シーズンも、一戦たりとも目が離せない展開になりそうです。

本リリースのポイント

- 2026年開幕戦は、新星アーロン・デリュー選手が初優勝。- 2位 マーティン・ソンカ選手、3位 室屋義秀選手と、実力者が僅差で居並ぶ大混戦。- 室屋選手は昨年王者 パトリック・デビッドソン選手との3位決定戦を手堅く制した。

第2戦は7月19日（日）大会公式YouTubeで配信。エアレースをもっと楽しむ公式情報番組「UNLOCK（第1話、第2話）」(https://www.youtube.com/playlist?list=PL-QzX1KD-zfeKu5W-eTZGzhydaDxkiumJ)も好評公開中。

開幕戦 公式結果

2026年シリーズ開幕戦で表彰台を獲得した3選手 (C)AIR RACE X

優勝｜アーロン・デリュー選手（オーストラリア）

昨季デビューながら、いきなり頭角を現した新星。その勢いをそのままに、シーズン初戦で堂々のトップタイムをマーク。

2位｜マーティン・ソンカ選手（チェコ）

かつてレッドブル・エアレースで表彰台の常連だった実力者。新シリーズではここまで本来の走りを出しきれずにいたが、開幕戦で圧巻のタイムを叩き出した。

3位｜室屋義秀選手（日本）

王座奪還を狙うベテラン。3位決定戦では昨年王者 パトリック・デビッドソン選手（南アフリカ）と激突し、手堅い飛行で競り勝って表彰台を獲得した。

開幕戦 公式結果

TOP3選手コメント

AIR RACE X 2026年シリーズ開幕戦 予選公式結果(C)AIR RACE XAIR RACE X 2026年シリーズ開幕戦終了後のシリーズランキング(C)AIR RACE X

優勝｜アーロン・デリュー選手（オーストラリア）

AIR RACE X 参戦2シーズン目、その開幕戦で初優勝を飾ることができました。マスターである室屋選手をはじめ、出場パイロット全員を相手に勝ち切れたことを、心から嬉しく思います。機体のコンディションは申し分なく、自分自身も納得のいくフライトができました。この結果には大変満足しています。

一方で、もっと積極的に攻め、さらに速いラインを見つけられる余地はまだあると感じています。その精度を引き続き高めていきたいです。何はともあれ、2026年シーズンを最高の形でスタートできました。これからも安定したフライトを重ね、一戦ごとに学びを得ながら、この旅を楽しんでいきたいと思います。

2位｜マーティン・ソンカ選手（チェコ）

2位という結果には満足しています。チームにとっても悪くない成績であり、今後にも期待が持てると考えています。もちろん優勝できればさらに嬉しかったですが、結果は結果として受け止めています。

今回、私たちにとってようやく素晴らしい結果を出すことができました。また、ようやく良いコンディションの中でフライトすることができました。次の第2戦でも、この好調を維持できればと思っています。

3位｜室屋義秀選手（日本）

今シーズン開幕戦は予選2位、決勝3位という結果でした。オフシーズンを通して機体開発やトレーニングに全力で取り組んできただけに、初戦で優勝をつかめなかったことは非常に悔しく、痛い結果だと受け止めています。セミファイナルでは参戦2年目のアーロン・デリュー選手に敗れ、自分たちにまだ改善すべき点があることを改めて認識しました。一方で、今シーズンはまだ始まったばかりで、ポイント差も大きく開いているわけではありません。

今回の課題をしっかり分析し、機体・チーム・自分自身のすべてをさらに磨き上げ、次戦以降で必ず巻き返せるよう万全の準備を整えて臨みます。王座奪還に向けて、一戦一戦を大切に戦っていきます。

2026年シリーズ 出場パイロット

観戦をもっと楽しむ公式情報番組、AIR RACE X「UNLOCK（アンロック）第1話、第2話」公開中

2026シーズン 出場パイロット(C)AIR RACE X2026シーズン 出場パイロット(C)AIR RACE X観戦をもっと楽しむ公式情報番組、AIR RACE X「UNLOCK（アンロック）」(C)AIR RACE X

レースを“もっと知って、もっと楽しむ”ための公式情報番組「UNLOCK」を、大会公式YouTubeで公開中です。初めての方でも、見るだけで観戦のハードルが一気に下がります。

第1話「AIR RACE Xって何？」

ルール・採点・出場8選手をまとめて解説。これさえ見れば全部わかる導入編。

https://youtu.be/uJ_kNMbNwuA

第2話「選手紹介＆コース攻略」

開幕戦を徹底プレビュー。注目の新人 メリッサ・バーンズ選手や“見えないパイロン”の攻略にも迫る。 https://youtu.be/w_S2Lsq5skc

第2戦 放送予定

日 程：2026年7月19日（日）日本時間 21:00～

配 信：大会公式YouTubeチャンネル (https://www.youtube.com/@AIRRACEX)

＜2026シーズン 全4戦＞

第1戦 6/28（日）｜第2戦 7/19（日）｜第3戦 8/16（日）｜第4戦 9/13（日）

いずれも大会公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@AIRRACEX)で配信

AIR RACE X（エアレースエックス） とは

エアレースとは、航空機が三次元空間に設けられたコースを飛行し、スピードと精密な操縦技術を競う空のモータースポーツ。

AIR RACE Xは、その世界最高峰チャンピオンシップです。限界まで研ぎ澄まされた専用レース機を、世界トップレベルの技術を持つパイロットが操り、最高時速400km・最大重力加速度12Gという極限環境の中で、飛行タイムと操縦精度を競います。

各レースの結果に応じてポイントが付与され、シーズンを通じた総合ポイントによって年間チャンピオンが決定します。

公式サイト・SNS

(C)AIR RACE X

公式サイト：https://airracex.com/ja/

YouTube：https://www.youtube.com/@AIRRACEX

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