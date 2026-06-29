7/1発売！繰り返すニキビ悩み、過剰な皮脂をケアするアゼライン酸配合クリームが誕生！Qoo10 メガポで新発売へ

COSRX inc.

韓国発ダーマスキンケアブランド「COSRX（コスアールエックス）」は、繰り返すニキビや過剰な皮脂分泌などの肌悩みに着目し、アゼライン酸*¹を配合した新作クリームを発売いたします。毎日のスキンケアに取り入れやすく、肌をすこやかに整えるアイテムとしてご提案します。

2026年7月1日より、オンラインショッピングモール「Qoo10」が開催する「メガポセール」にて、お得にご購入いただけます。

■ 7月1日（水）よりQoo10にて先行発売

純粋アゼライン酸*¹ 20％配合クリームで集中ケア。韓国国内では、薬局で購入が可能な配合量である20％配合を実現。

商品名：アゼライン酸20％ 集中ニキビケアクリーム

定価：2,800円

容量：30ml

純粋アゼライン酸*¹ 10％配合クリームでデイリーケア。初心者でも使いやすく効果実感できる最適な配合量10％で処方。

商品名：アゼライン酸10％ ニキビケアクリーム

定価：2,600円

容量：30ml

＜使用方法＞

１.ニキビ集中ケア

スキンケアの最初のステップでクリームを米粒ほど取り、気になる部位に塗布してください。洗顔直後のご使用で、最も高い効果を発揮します。

２.初心者ケア

敏感肌の方やアゼライン酸*¹配合の商品を始めてご使用になる方は、フェイスクリームの段階を済ませた後、クリームを米粒ほど取り目元を避けて気になる部位に薄くなじませてください。

＜販売ページ＞

7/1～9までQoo10 メガポセールで、オトクな価格で購入可能です。また、豪華なおまけも付き実質53％OFFで購入できます。

Qoo10 販売ページ :https://www.qoo10.jp/g/1206776235

しつこく繰り返すニキビにアプローチ

メイン成分として配合している「アゼライン酸*¹」は、近年、皮脂が気になる肌のスキンケア成分として注目を集めており、肌をすこやかに保ちながら、キメの整ったなめらかな肌へ導くことで知られています。

そんな「アゼライン酸*¹」は、水と混ざりにくい性質を持っており、液体と混ざる場合本来の効果を発揮出来ない場合もあります。COSRXでは、そんなアゼライン酸*¹の特徴を研究・分析し、アゼライン酸が最も効果を発揮できるクリームタイプで開発いたしました。

pH環境の細部までこだわって開発したクリーム

どんなに優れた成分でも、しっかりと肌に届いて効果を発揮しないと意味がありません。

pHの高い中性やアルカリ性の環境では、馴染みにくいアゼライン酸*¹。COSRXのアゼライン酸*¹クリーム２種は、最適なpH数値である弱酸性にこだわり、お悩みに箇所へしっかりと届きやすい状態で配合しています。

また、毛穴をふさがないノンコメドジェニック処方やニキビ肌使用適合テストも完了。

潜在的なトラブルから赤ニキビまで

トラブルの初期段階である「毛穴や過剰皮脂が気になる肌」、時間が立つにつれ変化する「毛穴環境の乱れやニキビ」、トラブルが治まった後の「肌荒れ後の赤みやニキビ跡*²」など、肌荒れになる前の潜在的な肌トラブル前～後過程に着目し、毎日の肌をすこやかに整えます。

メイン成分「アゼライン酸*¹」の他にもパンテノール*³や5種類のヒアルロン酸*⁴、ナイアシンアミド*⁵、アルファアルブチン*⁵を配合。

■COSRX（コスアールエックス）について

COSRXは、2013年に誕生した韓国発のスキンケアブランドです。Expecting Tomorrow（より良い肌のための明日を）」をブランドスローガンに掲げ、肌悩みに真摯に向き合いながら、効果実感のあるシンプルな処方を追求しています。敏感肌でも使いやすい低刺激処方と、皮膚科学に基づいた成分設計で世界中にファンを持ち、現在では146以上の国と地域で展開。特に「ザ・ビタミンC23セラム」や「ザ・レチノール0.1クリーム」など、成分にこだわった実力派アイテムとして高い支持を得ています。COSRXは、不必要な成分は除き、必要な成分のみを配合する事により、肌本来の力を引き出し、日々のスキンケアをよりスマートで心地よいものにすることを目指しています。

*¹ 整肌成分

*² ニキビ後の乾燥による肌印象のこと

*³ 皮膚コンディショニング剤

*⁴ 保湿成分

*⁵ 整肌成分