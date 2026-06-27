“まずは1冊”から夏が始まる。講談社「夏電書2026」ついに開幕

株式会社講談社

株式会社講談社は、電子書籍フェア「夏電書2026」を、2026年6月26日（金）より開始しました。本フェアは今年で15周年を迎え、これまで以上にスケールアップしてお届け予定です！

今年のテーマは、 “毎週土曜日になにか起こる…！？”

期間中は毎週土曜日を軸に、多彩なフェアを連続展開し、夏を通じて読者の皆さまに新たな作品との出会いを提供します。





■＜サクッと読める！ 1巻完結の名作ぜ～んぶ半額キャンペーン＞実施中！



各電子書店では、本日から、＜サクッと読める！ 1巻完結の名作ぜ～んぶ半額キャンペーン＞を実施中！

1巻完結作品を1ヵ月間半額で配信。しかもその数、300タイトル以上！ 「何か面白いマンガを読みたいけれど、巻数が多いとハードルが高い……」「忙しいけれどスキマ時間に何か読みたい」という方にオススメのキャンペーンです。

真鍋昌平によるハードボイルド作品『SMUGGLER』、『宝石の国』の市川春子のデビュー作が収められた『虫と歌 市川春子作品集』、直木賞受賞作家・一穂ミチ原作『魔王の帰還』のコミカライズ作品など名作・話題作を多数取り揃えております！

施策名： サクッと読める！ 1巻完結の名作ぜ～んぶ半額キャンペーン

期間： 2026年6月27日（土）～2026年7月31日（金）

実施書店： Apple Books／Amebaマンガ／いつでも書店／Wick／auブックパス／エルラブ／紀伊國屋書店Kinoppy／ギャラクシーコミック／GooglePlayブックス／恋コミ／コミックシーモア／comipo（WEB）／ソク読み／dアニメストア／DMMブックス／dブック／pixivコミック／フジテレビオンデマンド／BOOK☆WALKER／ブックライブ／ブッコミ／ぼるコミ／honto／まんがセゾン／漫画全巻ドットコム／music.jp／めちゃコミック／MelonBooks Comic+／U-NEXT／yodobashi.com／よむるん／LINEマンガ／Reader Store

※対象コミックスや配信状況などの詳細は、各電子書店にてご確認ください。

■他にも今すぐチェック！注目特集ラインナップ！（2026年6月26日（金）～2026年7月9日（木））

- 今すぐ読書がしたくなる！本好きのあなたに贈りたいマンガ特集！ 『税金で買った本』『図書館の大魔術師』『黄色い本』など、“本が好きな人”の心をくすぐる作品を集めた特集です。読書の楽しさを、マンガでも味わえます。- こんな世界でも、生き抜いてやる。終末世界を描いたレジェンド作品特集 『進撃の巨人』など、絶望の中でも前に進む強さに心をつかまれる、骨太な終末作品を集約。- 気になっていた作品がオトクに読める！ イッキ読み推奨の長巻マンガ特集 「いつか読みたい」と思っていた名作長編に手を伸ばす、絶好のきっかけになる特集です。- 圧倒的世界観！つまらない日常から抜け出せちゃう、本格ファンタジーマンガ特集 『サンダー３』『魔女と野獣』など、世界観そのものに没入できる本格ファンタジーをピックアップ。- 散りばめられた伏線。予測不能な結末。初夏のミステリー＆サスペンス特集 “続きが気になって止まらない”を体現する、汗ばむ季節にぴったりの一気読み系ラインナップ。- 永遠を誓うふたりの物語(ハート) ジューンブライド結婚ロマンス特集 運命の出会いから誓いの瞬間まで――幸せな結婚の物語を、6月らしい空気感で楽しめるロマンス特集です。

※対象コミックスや配信状況などの詳細は、各電子書籍ストアにてご確認ください。

■注目のテキスト作品も夏電書に合わせて続々配信開始！

・6月26日（金）配信

『別養黒蓮花皇帝当替身（穿書）（上） ＢＥ回避のための腹黒皇帝育成計画【電子特典付き】』





『魔尊他念念不忘（上） 魔界の王子の求愛に慄いています【電子特典付き】』

講談社×晉江文學城 中華BLシリーズ第1弾、2作同時配信！

電子特典の描き下ろしイラスト付きです。



