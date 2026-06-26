【ディズニー】おもちみたいな柔らかさ！もちはぐ抱きまくら

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社りぶはあと様より、ディズニーコレクション モチハグ 抱きまくらが登場！

おもちのような柔らかさでギューッとハグしたくなるもちもちの抱き心地。

こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。

詳細を見る :https://vvstore.jp/feature/detail/12619

■予約期間■2026年〇月●日(月)10:00まで！

おもちのような柔らかさ！

ギューッとハグしたくなるもちもちの抱き心地。



少し毛足の長いフワモフの素材をつかった手触りの良い抱きまくら（ルシファー/マックス/ナナ）と

柔らかく滑らかな素材をつかった手触りの良い抱きまくら（フィガロ/マリー/ロッツォ/ベイマックス）。

すやっと眠る表情に癒されながら幸せな眠りモードに・・・zzz

■抱きまくらMサイズ■

【価格】各5,280円（税込）

【サイズ】

ルシファー：W30xD45xH17cm

マックス：W32xD50xH17cm

ナナ：W32xD50xH17cm

フィガロ：W21xD50xH16cm

マリー：W23xD50xH18cm

ロッツォ：W27xD52xH17cm

ベイマックス：W25.5xD54xH17cm

【素材】

側地：ポリエステル ポリウレタン

中材：ポリエステル

■抱きまくらLサイズ■

【価格】各6,380円（税込）

【サイズ】

ルシファー：W38xD57xH20cm

マックス：W38xD62xH20cm

フィガロ：W29xD63xH22cm

マリー：W31xD67xH22cm

ロッツォ：W29xD60xH20cm

ベイマックス：W28xD63xH22cm

【素材】

側地：ポリエステル ポリウレタン

中材：ポリエステル

本商品は現在予約受付中！

この機会をお見逃しなく！

■予約期間■2026年●月〇日(月)10:00まで



▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/12619



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