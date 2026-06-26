AI Samurai新機能発表会2026 「特許ウォーズ(R)」始動 ― AIエージェント時代の知財戦略へ ― を開催します！！

株式会社AI Samurai

株式会社AI Samurai（本社：東京都千代田区、代表取締役：白坂 一）は、2026年7月22日（水）に東京・日本橋にて「AI Samurai新機能発表会2026」を開催いたします。

本イベントでは、AI Samuraiの新たな知財戦略支援機能「特許ウォーズ(R)」の発表をはじめ、独自開発した特許データベースを活用するMCPサーバによるAIエージェント時代の特許検索、大阪大学との共同研究による生成AIの最新動向、企業におけるAI活用事例など、知財業務の未来を示す最新情報をお届けします。

また、東京開催に加え、大阪・名古屋・福岡において、株式会社AI Samurai 代表取締役 白坂一によるミニセミナーも開催いたします。

AI Samurai新機能発表会2026

「特許ウォーズ(R)」始動 ― AIエージェント時代の知財戦略へ ―

【東京】2026年7月22日（水）／14:00～17:00（開場13:30）オルクドール（日本橋）

＜株式会社AI Samurai 代表取締役 白坂一によるミニセミナー＞

【名古屋】2026年7月21日（火）／15:00～17:00（開場14:30）オルクドール（名古屋）

【大阪】2026年7月23日（木）／15:00～17:00（開場14:30）大阪大学中之島センター

【福岡】2026年8月6日（木）／15:00～17:00（開場14:30）MID.（ミッド）三階会議室

※事前申込が必要となります。参加ご希望の方は下記よりお申込みください。

URL：https://forms.gle/pJFpYNdVRtbaT4aq5(https://forms.gle/pJFpYNdVRtbaT4aq5)

AIエージェント時代の知財業務へ

生成AIの進化により、知財業務は「検索する時代」から「AIエージェントと協働し、戦略を立案する時代」へと移行しつつあります。

AI Samuraiは、「特許ウォーズ(R)」および特許MCPを通じて、発明創出、先行技術調査、競合分析、知財戦略立案までを支援する次世代の知財プラットフォームを目指します。

本発表会では、知財担当者、研究開発部門、経営企画部門の皆さまに向けて、AIが変える知財業務の未来を提案します。

■開催概要

【東京開催】

日時：2026年 7月 22日（水）14:00～17:00（13:30受付開始）

※終了後、17:00より立食形式のレセプションパーティーを予定

会場：東海東京証券 オルクドール（日本橋）

定員：60名（応募多数の場合は抽選）

主催：株式会社AI Samurai

対象：AI Samuraiにご興味のある開発エンジニア・知財ご担当者様、産学連携に興味のある企業のご担当者様、アカデミック関係者

参加費：無料（事前登録制）

※当日ご来場の際は受付にお越しいただき、名刺を２枚ご用意ください。

■講演プログラム

＜第一部＞14:05～14:50

「特許ウォーズ(R) × 特許MCPで知財革新」

登壇：株式会社AI Samurai 代表取締役 白坂一

新たな知財戦略支援機能「特許ウォーズ(R)」の構想と、AIエージェント時代に向けた特許MCPを活用した知財業務の革新について紹介します。

＜第二部＞15:00～15:30

特別講演「大阪大学×株式会社AI Samuraiの共同開発の歩みと生成AIの最新情報について」

登壇：大阪大学大学院情報科学研究科 教授 鬼塚 真

大阪大学とAI Samuraiによる共同研究の歩みと、急速に進化する生成AI技術の最新動向について講演いただきます。

＜第三部＞15:40～16:00

コラボセッション「AI Samurai × AI Ninja」

登壇：トヨタテクニカルディベロップメント株式会社、株式会社AI Samurai 代表取締役 白坂一

企業におけるAI活用の最前線として、AI SamuraiとAI Ninjaを活用した取り組みや今後の可能性について紹介します。

＜第四部＞16:10～16:25

デモ「MCPサーバを利用した特許検索」

登壇：株式会社AI Samurai 開発リーダー 吉岡 直人

AIエージェントと接続可能なMCPサーバを利用した、次世代の特許検索体験をデモ形式で紹介します。

＜第五部＞16:25～16:40

「AI Samuraiの歴史と発明寺子屋(R)（新しい知財創造教育）」

登壇：株式会社AI Samurai 取締役 播磨里江子

AI Samuraiの歩みと技術進化を振り返るとともに、知財創造教育「発明寺子屋(R)」の取り組みについて紹介します。あわせて、弊社代表白坂による学研『発明・特許のひみつ』監修など、知財普及活動の取り組みについても紹介します（セミナーにご来場いただきました皆様には『発明・特許のひみつ』をプレゼントいたします。）

＜レセプションパーティー＞17:00～19:00

※上記予定は変更になる場合がありますのでご了承ください。

■地方開催ミニセミナー

各会場とも、株式会社AI Samurai 代表取締役 白坂一が登壇し、「特許ウォーズ(R)」とAIエージェント時代における知財革新について紹介します。

また、ミニセミナーには生成AI時代における知的財産のエキスパートをゲストとしてお招きする予定です。

【名古屋】

日時：2026年7月21日（火）15:00～17:00（開場14:30）

会場：東海東京証券 オルクドール（名古屋）

定員：40名（応募多数の場合は抽選）

参加費：無料（事前登録制）

【大阪】

日時：2026年7月23日（木）15:00～17:00（開場14:30）

会場：大阪大学中之島センター

定員：40名（応募多数の場合は抽選）

参加費：無料（事前登録制）

【福岡】

日時：2026年8月6日（木）15:00～17:00（開場14:30）

会場：MID.（ミッド）三階会議室

ゲスト：弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士 高橋正憲

定員：20名（応募多数の場合は抽選）

参加費：無料（事前登録制）

※当日ご来場の際は受付にお越しいただき、名刺を２枚ご用意ください。

※上記予定は変更になる場合がありますのでご了承ください。

■書籍「発明・特許のひみつ」

セミナーにご来場いただきました皆様に白坂監修の学研「発明・特許のひみつ」の本をプレゼントいたします。

https://gk-himitsu.gakken.jp/385/a4d3a7135aa24ebfad544e3066b13924

■申し込み方法

ご参加ご希望の方は下記の申し込みフォームよりご入力をお願いいたします。

申し込みフォーム

https://forms.gle/pJFpYNdVRtbaT4aq5(https://forms.gle/pJFpYNdVRtbaT4aq5)

※申込期日

・名古屋開催：2026年7月15日（水）13時

・東京開催：2026年7月16日（木）13時

・大阪開催：2026年7月17日（金）13時

・福岡開催：2026年7月31日（金）18時

※席数の関係上、満席になった場合は大変申し訳ありませんが抽選とさせていただきます事ご容赦ください。

※お申し込みフォームへのアクセスができない場合は、お手数ですが「info@aisamurai.co.jp」までその旨をご連絡ください。





■講師紹介

第一部：白坂 一

株式会社AI Samurai 代表取締役

博士（知識科学）、弁理士、北陸先端科学技術大学院大学客員教授、国家試験知的財産管理技能検定委員、弁理士法人白坂 創業者、株式会社幸和製作所社外取締役、経済産業省Healthcare Innovation Hubアドバイザー、文部科学省アントレプレナーシップ大使

防衛大学校 理工学部 卒業。機械学習による画像処理の研究で横浜国立大学院 環境情報学府 博士前期課程修了。AIと人間の進歩性に関する協働に関する研究で、北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 博士後期課程修了。

富士フイルム知的財産本部に8年間在籍。

2011年、白坂国際特許事務所（現 弁理士法人白坂）を設立、米ナスダック上場のビッグデータ解析企業の関連会社の社長を兼任。

2015年に株式会社AI Samurai（旧ゴールドアイピー）を創業。





第二部：鬼塚 真

大阪大学 大学院情報科学研究科 マルチメディア工学専攻 教授 （総長補佐）

1991年 東京工業大学工学部情報工学科卒業

1991年 日本電信電話（株）入社

2000-2001年 ワシントン大学客員研究員

2007年 東京工業大学 博士（工学）

2010-2014年 日本電信電話（株） 特別研究員

2015年 国立情報学研究所 客員教授

2014年 大阪大学 大学院情報科学研究科 教授

これまでオブジェクト関係メインメモリデータベースシステム LiteObject，XMLストリームエンジン XMLToolkit，クラウド基盤共通基盤 CBoC type2，グラフマイニング技術 Graponなどを開発．大規模言語モデルと知識グラフを融合する GraphRAG, グラフ深層学習, クラウドデータ管理等の研究に取り組んでいる．





＜AI Samurai ONEについて＞

特許の検索・評価・作成の全機能を網羅した、発明の創出から特許の権利取得までをワンストップでサポートするAI搭載型の特許システムです。

特許検索機能は「かんたん検索」と「詳細検索」が備わっており、IP Landscapeの実現を可能とします。特許評価機能である「AI審査シミュレーション」では、AIが特許取得の可能性をAからDで評価、特許申請の成功確率を予測します。さらに、特許作成機能である「特許文書作成」では、従前のAI Samuraiの技術にChatGPTを搭載することで、より高品質な特許文書作成を実現します。

スタイリッシュなGUIで利用性・操作性を向上させた『AI Samurai ONE』は、これら４つの機能を統合した、特許取得を目指す方のための新しいオールインワンパッケージシステムです。

＜AI Samurai ZEROについて＞

GPTを利用した対話型の特許書類作成システムです。

弁理士としての豊富なノウハウを対話型システムに搭載することで、発明者から特許書類に必要な要素を効果的に引き出し、反映させることができます。さらに、図面解読機能を追加することで、図面の内容を簡単に実施例として文章化できるようになり、より高度で質の高い特許文書の作成が可能となりました。

また、GPT-4にアップデートしたことにより、出力される明細書の文章のクオリティがかなり向上しました。







■株式会社AI Samuraiについて

「知財立国の再興」をミッションに置く、大阪大学と北陸先端科学技術大学院大学による産学連携の発明創出AI(R)企業です。前身である知的財産権の専門家集団と、弊社が開発を進める独自のAI技術を組み合わせた『AI Samurai(R)』は特許庁が公開する特許公開公報と特許公報をデータベース化し、類似する先行技術の事例から出願予定の特許の登録が成立する可能性をAIによってランク別に評価することによって特許審査のシミュレーションが数分でできるシステムで、2019年3月に第4回「JEITAベンチャー賞」（電子情報技術産業協会）を受賞しています。

また、弁理士ネットワークとAI技術を組み合わせた新製品『AIで特許文書作成』、最新の類似技術を簡易に検索することができる『IPLANDSCAPE』の開発などクライアントの知的財産戦略を加速させるソフトウェアとソリューションを開発、提供する企業です。







株式会社AI Samurai

代表取締役：白坂 一

会社設立：2015年9月11日

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル4階

資本金：1億円（2022年10月31日現在）

事業内容：知的財産関連IT・分析サービスの提供

URL：https://aisamurai.co.jp/