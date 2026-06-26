パソナグループの地方創生・観光ソリューションを全国へ展開WEBプラットフォーム『パソナ地方創生Biz』6月開設

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本 博隆）は、兵庫県淡路島をはじめとする、全国各地で推進してきた地方創生・観光事業の実績や知見を活かし、自治体や地域課題の解決に取り組む企業・団体からの相談窓口機能を担う『パソナ地方創生Biz』を2026年6月26日に開設いたします。あわせて、本プラットフォームの開設を記念し、オンラインイベント「パソナ地方創生Biz Launch Forum」を6月30日（火）、7月1日（水）にて開催いたします。

▲ホームページ イメージ

パソナグループは、2008年より兵庫県淡路島にて「人材誘致」による地方創生事業を推進し、雇用創造・関係人口の拡大、そして一人ひとりが健康であり続ける“Well-beingな社会”の実現を目指してきました。また、昨年発表した中期ビジョン「PASONAGROUP VISION 2030」では、グループ横断で取り組む各地での地方創生・観光ソリューションの深化を事業戦略のひとつとして掲げています。

この度開設する『パソナ地方創生Biz』は、当社グループがこれまで培ってきた地方創生・観光ソリューションの実績や知見を紹介するとともに、自治体や企業・団体からの相談窓口の機能等を担うWEBプラットフォームです。各地域における取り組み事例、地方創生に関する情報を発信してまいります。また、地域資源の高付加価値化、観光・交流人口の創出、企業・人材誘致、自治体・企業との共創など、地域が抱える課題や目的に応じて、当社グループの各種ソリューション提案につなげてまいります。

併せて開催する開設記念オンラインイベント「パソナ地方創生Biz Launch Forum」では、パソナグループの地方創生事業責任者をはじめ、産学官民連携のもとで地域づくりに取り組む行政・団体・企業の皆様にご登壇いただき、地方創生・観光分野における具体事例や今後の展望をご紹介いたします。メインコンテンツでは、株式会社日本総合研究所主席研究員であり、経済学者の藻谷浩介氏をお招きし、地方のポテンシャル」をテーマにした基調講演を開催。また、同氏と当社取締役副社長執行役員 山本絹子によるトークセッションを開催し、地域が持つ可能性やこれからの地方創生のあり方について議論を深めます。

パソナグループは本プラットフォームを通して、グループ各社で培ってきた地方の課題の解決に向けた事例や知見を全国へ発信するとともに、自治体や企業・団体との共創を通じて、各地域が抱える多様な問題の解決に貢献してまいります。

■WEBプラットフォーム『パソナ地方創生Biz』概要

開設：

2026年6月26日

内容：

当社グループが培ってきた地方創生・観光分野の実績や知見を紹介し、自治体や企業・団体からの相談窓口機能を担うWebプラットフォーム。同プラットフォームでは、各地域における取り組み事例や地方創生に関する情報発信を通じて、地域課題の解決に向けたソリューション提案につなげていく

URL：https://chihousousei-biz.pasonagroup.co.jp/

■第1回 オンラインセミナー「地方創生Biz Launch Forum」

日時：

2026年6月30日（火）10:00～15:00、7月1日（水）10:00～16:00

会場：

オンライン開催

お申込み：

https://chihousousei-biz.pasonagroup.co.jp/launch_forum2026

コンテンツ：

全10コンテンツを配信。下記、代表的なコンテンツをご紹介いたします

◆基調講演・特別対談 「地方のポテンシャルとは何か、どうやって花開かせるか」

＜登壇＞

株式会社日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介氏

株式会社パソナグループ 取締役副社長執行役員 山本 絹子

◆トークセッション「農を起点にした企業間共創による地域づくり」

＜登壇＞

ヤンマーホールディングス株式会社 参与 小林 直樹氏

株式会社パソナ農援隊 代表取締役 田中 康輔

◆トークセッション「地方創生におけるＩＰ活用のあり方 ～ＩＰ誘致が地域にどのような価値をもたらすのか～」

＜登壇＞

株式会社丹青社 空間メディアプロデュース統括部 部長 澤畠 寿成氏 株式会社ニジゲンノモリ 取締役副社長 篠田 芳彦

※上記のほか、企業×自治体の共創、地域資源の高付加価値化、国の制度を活用した 企業・人材誘致など、実際に取り組みを行っている具体的な事例を基に、各地域で の課題解決につながるコンテンツを実施いたします 詳細は、下記公式サイトをご覧ください。

お問合せ：

株式会社パソナグループ 地方創生Biz営業推進部

E-mail：chihousouseibiz@pasonagroup.co.jp