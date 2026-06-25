【FC大阪】株式会社ユニエイム様 トップパートナー契約継続のお知らせ
この度、FC大阪では2026/27シーズン トップパートナーとして、株式会社ユニエイム様とトップパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。
つきましては、トップチームユニフォームのシャツ背面裾部分に株式会社ユニエイム様が展開されている「CASHIER」のサービス名が掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトにサービス名のバナー、試合会場に広告バナーが掲載されます。
【会社概要】
会社名：
株式会社ユニエイム
※百年構想リーグ～～：トップパートナー
※2021シーズン～：プラチナムパートナー
所在地：
〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F
代表者：
代表取締役CEO 原口 宇志
事業内容：
POSサービス事業
決済サービス事業
チケットビジネス事業
イベント関連事業
主な広告掲出媒体：
FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ背面裾）、スタジアム広告など
ユニフォーム掲出デザイン：
URL：https://uniaim.co.jp/
株式会社ユニエイム 代表取締役CEO 原口 宇志様 コメント：
このたび、FC大阪のトップパートナーとしてご一緒できることを大変光栄に思っております。
FC大阪が持つ、現状に満足することなく挑戦を続ける姿勢、そして地域に新たな熱狂を生み出していくエネルギーに私たちは強く共感しています。
夢を語るだけでなく、本気で実現しようとするクラブには人を動かす力があります。
「J2昇格、そしてその先へ。」
クラブ、サポーター、地域の皆さまと力を合わせ、FC大阪のさらなる飛躍を支えるとともに、J2昇格に向けた挑戦を全力で後押ししてまいります。
株式会社F.C.大阪
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。