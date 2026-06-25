【FC大阪】タツタ電線株式会社様 トップパートナー契約締結のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では明治安田Ｊリーグ2026/27シーズン トップパートナーとして、タツタ電線株式会社様とのパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのシャツ鎖骨左部分にタツタ電線株式会社様のロゴが掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトに社名バナー、試合会場に広告バナーが掲載されます。

【会社概要】

会社名：

タツタ電線株式会社

※2018シーズン～百年構想リーグ：プラチナムパートナー

所在地：

〒578-0941 大阪府東大阪市岩田町2-3-1

事業内容：

電線・ケーブル、電子材料、センサー&メディカル製品の製造・販売

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ鎖骨左）、スタジアム広告など



ユニフォーム掲出デザイン：

URL：https://www.tatsuta.co.jp/

タツタ電線株式会社 ご代表者様よりコメント：

私たちタツタ電線は、東大阪に本社を置き、電気を運ぶ電線や、スマートフォンなどの電子機器に使われる電子材料を作っているメーカーです。同じ東大阪の地でがんばるFC大阪の、クラブ設立30年という節目の年にトップパートナーとなり、これまで以上の応援ができることをうれしく思います。

私たちの作っている電線は各家庭や工場に電力をつなぎ、電子材料は大切な情報を伝えます。つなぎ、伝えるのが私たちの仕事です。今回のトップパートナー契約で、私たちとFC大阪の強い“つながり”ができました。ここから、タツタ電線が全社一丸となっての応援をFC大阪さんに“伝えたい”と思います。ともに東大阪を盛り上げ、一緒に成長と勝利を目指しましょう！

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。