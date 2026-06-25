大阪・アメ村に1ヶ月限定「ハイパースナック人間酒場」出現。連動企画として、映画『味園ユニバース』特別上映も

株式会社人間編集舎

株式会社人間編集舎（本社：大阪市西成区、代表取締役：トミモトリエ）は、2026年7月2日（木）から31日（金）までの1ヶ月間、大阪・アメリカ村（アメ村）にて、期間限定プロジェクト「ハイパースナック人間酒場」を開催いたします。本プロジェクトは、8月に実店舗をオープンする「スナックオイスター」の開店前1ヶ月間を人間編集舎がジャックし、大阪の熱量を多角的に発信するものです。

■ 本リリースのポイント

■ プロジェクト詳細

- 開店前の店舗を1ヶ月ジャック： 8月オープンの「スナックオイスター」を舞台に、昼はスタジオ＆編集室、夜はスナックとして運営。- 日替わりで登場する「超生命体」： 表現者やインフルエンサーなど、突出した個性を持つ人々が日替わりでママ・マスターを担当。- 映画『味園ユニバース』連動上映： 隣接するシアターエミュにて、解体で話題の「味園ユニバース」を舞台にした映画を特別上映。

「ハイパースナック人間酒場」は、単なる飲食店ではなく、多様な属性の人々が交差する「超越した社交場」を目指すスナックです。人間編集舎のコンセプトである「ひらいて、おどる。」を体現し、人間味溢れる「愛すべき歪み」を持つ人々を繋ぐ媒介者として、アメ村の夜を編集します。

主な内容- 「超生命体」による日替わりスナック自社メディア『ヘンとネン(https://hentonen.net/)』が認定する超生命体たちがカウンターに立ちます。63歳のファッションインフルエンサー「はる。(https://hentonen.net/snaps/outer02/)」や、ドラァグクイーン「フェミニーナ(https://hentonen.net/snaps/accessory02/)」、ミュージシャン「ONI（佐伯真有美）(https://hentonen.net/snaps/gakki02/)」、元人気子役「中武佳奈子(https://hentonen.net/snaps/tool02/)」、紙芝居屋「ガンチャン(https://hentonen.net/snaps/megane08/)」など多彩な顔ぶれが揃います。- 映画『味園ユニバース』セレクション上映人間編集舎特別セレクション映画上映として、隣接する「シアターエミュ(https://theateraimyou.com/html/)」にて、2025年にビル解体予定に伴い閉店したミナミの伝説的ライブハウス（元キャバレー）を舞台にした映画『味園ユニバース』の特別上映が決定！劇中に登場するバンド「赤犬(https://www.akainu.com/)」のメンバーであり、人間編集舎のライターでもある「タカ・タカアキ(https://hentonen.net/snaps/cd07/)」が出演している縁から、本企画が実現しました。連動企画として、赤犬メンバーによるスナックも実施します。※上映期間：2026年7月2日（木）～7月31日（金）- 多彩なトークイベント・公開収録「儀間建太(https://hentonen.net/snaps/outer08/)」率いるチーム『AMEMURA Re:SAIKOO(https://www.instagram.com/amemura_resaikoo/)』によるアメ村を再編集するトークセッションや、カレービッグボス「三嶋達也(https://hentonen.net/snaps/hat12/)」が会長を務める『関西カレー保安協会(https://www.instagram.com/curryhoan/)』によるカレー調査報告会、「しまだあや(https://hentonen.net/snaps/outer07/)」が進行する『あした死ぬラジオ』公開収録など、多彩なイベントを連日開催します。

開催概要

名称： ハイパースナック人間酒場

期間： 2026年7月2日（木）～7月31日（金）

場所： 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-13-5 リヴィエール道頓堀 B1F（シアターエミュ隣）

時間： 各イベントにより異なります（詳細は人間編集舎公式Instagramと公開イベントカレンダーにて随時発表）

- 公式Instagram(https://www.instagram.com/ningenhenshu/v)- イベントカレンダー(https://calendar.google.com/calendar/embed?src=21930fcc1c228aa27a5712c1fd8840f7931691ea472e6a48e3c57f08105935d8%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTokyo)■ 代表者コメント（株式会社人間編集舎 代表取締役：トミモトリエ）

アメ村という街は、古くから多様な個性が混ざり合い、新しい文化が生まれる場所でした。今回、栗原ゆうさんが手がける「スナックオイスター」の開店前という貴重な時間をお借りし、突出した個性を持つ「超生命体」の方々と共に、この場所を熱く温めていきたいと考えています。

1ヶ月間、アメ村の地下に出現するこの社交場が、訪れる方にとって新しい視点や出会いを楽しむ場となり、街に新しい台風を巻き起こすきっかけになれば幸いです。

■ 会社概要・お問い合わせ先

株式会社人間編集舎

「ひらいて、おどる。」をコンセプトに、街と人の編集に特化した編集プロダクション。自社媒体として、超生命体マガジン「ヘンとネン」、インバウンド向けメディア「OSAKA BUDDY」を運営しています。

所在地：大阪府大阪市西区京町堀1-12-11 愛晃ビル4F

公式サイト(https://ningenhenshu.jp/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/ningenhenshu/)

スナックオイスター

オーナーママ・栗原ゆう（株式会社A NEWYOUの代表取締役社長／シアターエミュプロデューサー）が主宰する「日替わりママが集うスナック」。2026年8月、大阪・アメ村に実店舗をオープン予定。

所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋2-13-5 リヴィエール道頓堀 B1F

公式Instagram(https://www.instagram.com/snackoyster/)



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社人間編集舎

担当：安田琳

E-mail：pr@ningenhenshu.jp