愛媛県立北宇和高校馬術部、クラウドファンディング「30年の歩みと共に。北宇和馬術部の挑戦！！＃飛笑」をスポチュニティで実施予定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、愛媛県立北宇和高校馬術部のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施する予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/ehime/team/1205/invest/798/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い

愛媛県立北宇和高校馬術部は、1994年に創部された県内唯一の高校馬術部として、30年間にわたり地域の支えと共に活動を続けてきました。

元競走馬やポニーなど多くの馬と生活を共にし、人馬一体の技術を磨きながら全国大会でも実績を残すまでに成長してきました。

しかし、馬術競技は日々の飼育・管理、遠征にかかる費用など、他競技とは比べものにならないほどの負担が伴います。

それでも「馬と共に成長したい」という生徒たちの思いが、部の歴史を支え続けてきました。

今年、北宇和高校馬術部は3年連続となるインターハイ出場を果たします。

創部30年の節目に迎えるこの挑戦は、地域の期待を背負い、鬼北町から全国へと歩みを進める大切な機会です。

しかし、遠征費や馬運車の手配など、全国大会に向けた準備には大きな費用が必要となります。

生徒たちが最高の状態で全国の舞台に立てるよう、そして馬と共に積み重ねてきた努力を存分に発揮できるようにするため、今回クラウドファンディングに挑戦することを決めました。

北宇和高校馬術部の挑戦は、単なる競技成績を目指すものではありません。

地域と共に歩んできた30年の歴史を未来へつなぎ、馬と向き合う高校生たちの成長を支える取り組みです。

プロジェクト開始まで残り1週間。

私たちの思いを多くの方に知っていただき、全国の舞台へ向かう生徒たちの背中を押していただければ幸いです。

愛媛県立北宇和高校馬術部 一同

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/ehime/team/1205/invest/798/detail

※プロジェクト開始へ向けて、以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2026年7月1日（水）12:00～7月31日（金）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

50万円

4）資金使途

今回のプロジェクトで集まった支援金の使途は、以下を想定しています。

・インターハイ出場にかかる移動交通費、宿泊費

・大会参加費用

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか

【会社・団体概要】

◆愛媛県立北宇和高校馬術部

所在地：愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永942

ホームページ：https://kitauwa-h.esnet.ed.jp/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：TEL 0895-45-1241

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

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概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。