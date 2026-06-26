プレミアム・メモリーカードケース「Pro Card Caddy」を発売

ProGrade Digital Incorporated

プログレードデジタルは、メディアを整理・保護するためのプレミアム・メモリーカードケース「Pro Card Caddy（プロ・カード・キャディ）」をAmazon.co.jp ProGrade Digital Inc.ストアで販売を開始しました。税込価格は4,900円です。

プロのクリエイター向けに設計されたPro Card Caddyは、プログレードデジタルのカードリーダーと同じ外形寸法を採用しており、ワークスペースへのシームレスな統合が可能です。また、同社の特許技術であるマグネット式ベースを搭載しているため、プログレードデジタル製のドッキングステーション、ハブ、カードリーダー、SSDとしっかりと積み重ねて設置できるほか、付属の粘着式メタルプレートを使用すれば、あらゆる作業面に固定することもできます。

Pro Card Caddyの内部には精密成形されたラバー製インサートが採用されており、CFexpress(TM) Type B、CFexpress(TM) Type A、SDXC(TM)、CFast(TM)など、複数のカード規格をしっかりと保持し、カード同士が接触しないよう保護します。このインサートを取り外すと、Apple AirTag(TM)専用の取り付けクリップが現れ、撮影現場や移動先など、どこへでもメディアの所在を追跡・管理できるようになります。

Pro Card Caddyは、既存のプログレードデジタルのワークフローにシームレスに統合できるよう設計されました。安全な収納機能とマグネットによるモジュール化によって、デスクトップ、ドック、ハブといったあらゆる作業環境において、プロフェッショナルにさらなる安心感と効率性を提供します。

■プログレードデジタル日本語ホームページ

https://www.progradedigital.com/japan

■プログレードデジタル・アマゾンストア

https://www.amazon.co.jp/progradedigital

※ProGrade Digital は、SDXC、microSDXC、CFast 2.0、4.0、CompactFlash、および CFexpress 商標の正規ライセンスを取得しています。リリース内のその他のブランド名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。