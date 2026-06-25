夏のスタミナを贅沢に。職人技が光る「鰻たま重」が今年も登場！2026年6月26日(金)より予約受付開始

株式会社ホテル金沢

四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋 一夫、以下「ホテル金沢」）は、夏の土用の丑の日に合わせ、昨年大好評を博した特製「鰻たま重」を、2026年7月23日(木)～7月26日(日)の4日間限定で販売いたします。予約受付は6月26日(金)より開始いたします。

ホテル金沢特製「鰻たま重」

■ふっくらした鰻がこだわりの料理長特製「鰻たま重」

毎年、夏の訪れとともに心待ちにされる「土用の丑の日」。ホテル金沢では、本格的な夏を乗り切るためのスタミナと、心躍る贅沢感を同時にお届けする特別な「鰻たま重」をご用意いたしました。

今年の「鰻たま重」は、主役級の食材が美しく競演する豪華な仕上がりです。ふっくらと炊き上げたこだわりの「お米」の上には、外は香ばしく中はふんわりと焼き上げた極上の「うなぎ」を贅沢に敷き詰めました。

■細部までこだわり抜いたホテルクオリティ。最後の一口まで美味しい

料理人の技が光る「だし巻き玉子巻き」が圧倒的な存在感を放ちます。そこへ、滋味深くコクのある希少な「うなぎ肝」を添え、お重全体の味わいに深みとアクセントを加えました。

箸休めには、芳醇な香りとシャキッとした食感が心地よい「奈良漬」を合わせ、最後の一口まで飽きることなくお楽しみいただけます。別添えの「鰻タレ」でお好みの味の濃さに調節でき、爽やかな香りが広がる「山椒」と、彩りを添える「木の芽」が、鰻の旨味をいっそう引き立てます。

ホテルの料理人が細部にまでこだわり、一つひとつ丁寧に仕上げるテイクアウト限定の「鰻たま重」。ご家族での特別な日の食卓や、大切な方への夏のスタミナギフト、自分へのご褒美として、ホテルクオリティの贅沢な味わいをぜひご家庭でお楽しみください。

ホテル金沢特製「鰻たま重」

■ホテル金沢特製「鰻たま重」概要

【予約受付】2026年6月26日(金)～2026年7月23日(木) ※受取日の3日前までに要ご予約

【お受取日時】2026年7月23日(木)～2026年7月26日(日)11:30～20:00の間でご指定いただけます。ご予約時にご希望の日時をお伝えください。

【料金】3,500円（税込）

【受取場所】ホテル金沢1Fレストラン「DINING TSUZUMI」

【ご予約・お問い合わせ】

TEL 076-223-1201 (DINING TSUZUMI 受付時間7:00～22:00)

オンラインご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/dining-tsuzumi-pickup/reserve?menu_items=69faab105f17af3414d03343

【内容】

うなぎ蒲焼(1/2尾)、白米、出汁巻き玉子、奈良漬け、鰻のタレ、粉山椒、木の芽

※写真はイメージです。

※仕入れ状況により一部内容が変更になる場合がございます。

レストラン内観DINING TSUZUMI

石川県金沢市堀川新町1番1号 ホテル金沢1階

営業時間：6:30～22:00

席数：93席／個室有(16名まで可)

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp/tsuzumi

Instagram：https://www.instagram.com/dining_tsuzumi

ホテル外観ホテル金沢について

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849 石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000