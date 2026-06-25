DetonatioN FocusMe、VALORANT部門、「Esports Nations Cup」日本代表メンバーに選手・コーチ4名が選出

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」） VALORANT部門に所属する選手・コーチの４名（Meiy、Caedye、yatsuka、Vorz）がeスポーツの国別対抗戦「Esports Nations Cup」の日本代表メンバーに選出されたことをお知らせいたします。

※左からMeiy、Caedye、yatsuka、Vorzコーチ

同一チームから4名の日本代表メンバー選出は国内チーム最多であり 、国際リーグ「VALORANT Champions Tour Pacific」（VCT Pacific）におけるこれまでの活躍と、DFMの実力が高く評価された結果と言えます。

日本代表は、サウジアラビア・リヤドで11月に開催される本戦への出場権を獲得するため、６月26日（金）から行われるアジア地域予選に挑みます。アジア地域予選には日本を含む９カ国が参加予定で、上位２チームが本戦への出場権を獲得いたします。

日本代表への熱いご声援を、何卒よろしくお願いいたします。

■Esports Nations Cupとは

eスポーツワールドカップ（EWC)財団が主催する、2年に1度開催されるeスポーツの国別対抗戦で、世界最高峰のプレイヤーたちが所属クラブの枠を超え、国・地域を代表するナショナルチームを結成して世界一を争います。第1回となる2026年大会は11月2日（月）～11月29日（日）にかけてサウジアラビアのリヤドで開催予定となり、VALORANTでは全３２カ国が国家のプライドを懸けた試合に臨みます。

EWCと同様に高額な賞金が設定されており、VALORANT単体で賞金総額は150万ドル（約２億4000万円）、全タイトルを合算した賞金総額は2,000万ドル（約32億円）にも上ります。多数の主要競技タイトルが採用される世界最大規模のグローバル大会として、注目を集めています。

■大会概要

大会名：Esports Nations Cup 2026

大会日程（VALORANT）：

アジア地域予選：2026年6月26日（金）～6月28日（日）

本戦：2026年11月8日（日）～11月15日（日）

大会会場：サウジアラビア・リヤド

日本代表選手・コーチ：

Meiy(https://x.com/meiyfps)｜ DetonatioN FocusMe

Caedye(https://x.com/CaedyeuS)｜DetonatioN FocusMe

yatsuka(https://x.com/yatsuka_07)｜DetonatioN FocusMe

SugarZ3ro(https://x.com/SugarZ3roVL)｜ZETA DIVISION

Aace(https://x.com/Aaceful)｜FENNEL

Dep(https://x.com/Dep_ow)｜REJECT

Yuran(https://x.com/YURANjp)｜QT DIG∞

Vorz(https://x.com/v6rzu)（コーチ）｜DetonatioN FocusMe

詳細：Esports Nations Cup(https://esportsnationscup.com/en)

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。