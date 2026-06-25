【Disney】ミッキーが和の世界に飛び込んだ！「Mickey meets JAPAN」シリーズが新登場！＜晴雨兼用傘／エコバッグ＞

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株式会社サントス


傘・雑貨メーカーの株式会社サントス(名古屋市東区、代表：福原正之)は、タキヒヨー株式会社(名古屋市西区、代表：滝一夫)より発売されるミッキーマウスと日本をテーマにした「Mickey meets JAPAN」シリーズの取り扱いを開始いたします。



ラインアップは、「晴雨兼用傘」と「エコバッグ」の2型。


旅行中に便利に使えるだけでなく、持ち帰ったあとも日本での旅の思い出を感じられるアイテムです。



■【Mickey meets JAPANシリーズ】とは


桜や富士山、扇子などの日本らしいモチーフや、七宝・青海波といった伝統紋様を背景に、和を感じさせるポーズのミッキーマウスを描いたデザインが特徴。


日本ならではのモチーフと、ミッキーマウスの躍動感ある表情やポーズを組み合わせた、日本らしさを楽しめるアートです。



旅行中に便利に使えるだけでなく、持ち帰ったあとも旅の思い出を感じられるアイテムとして、お土産にもおすすめの「Mickey meets JAPAN」シリーズです。



晴雨兼用折りたたみ傘、裏側PUコーティング

ポケッタブル仕様エコバッグ

■晴雨兼用傘（全6柄）

雨の日はもちろん、晴れの日にも使える晴雨兼用仕様。


裏側にはPUコーティングを施し、遮光率99.99％、UVカット率99.9％、UPF50＋の生地を使用。



遮熱効果もあり、夏の強い日差しを遮り、暑さ対策にも活躍します。



軽量のアルミ素材を使用しており、折りたたむと平らなフラット形状に。


バッグの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。



01 日の出富士

02 金彩菊紋様

03 波富士


04 踊り傘

05 桜流水

06 祝い手まり

■エコバッグ（全6柄）


防水仕様の生地を使用しているため、雨などで濡れても安心です。


ポケッタブル仕様でコンパクトに持ち運べるため、旅行時のサブバッグとしても便利です。



01 日の出富士

02 金彩菊紋様

03 波富士


04 彩り手まり

05 花松

06 祝い手まり

＜ライセンスに関する問い合わせ＞


タキヒヨー株式会社


住所：愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー 23・24階


本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とタキヒヨー株式会社との契約により、タキヒヨー株式会社が販売するものです。



【会社概要】


株式会社サントス（愛知県名古屋市東区）


傘を中心に、雑貨を企画・製造しているメーカー。


”名古屋からワクワクを世界中に届ける”をビジョンに掲げ、日常を楽しく彩るアイテムを提案しています。


会社HP URL：https://santos.co.jp


公式オンラインストア URL：https://store.santos.co.jp/



【商品概要】


＜晴雨兼用折りたたみ傘＞


【品番】LDN-01


【柄】01日の出富士、02金彩菊紋様、03波富士、04踊り傘、05桜流水、06祝い手まり


【仕様】親骨の長さ：50cm


素材：ポリエステル100％、裏面ポリウレタンブラックコーティング/アルミ、グラスファイバー



＜エコバッグ＞


【品番】LDN-02


【柄】01日の出富士、02金彩菊紋様、03波富士、04彩り手まり、05花松、06祝い手まり


【仕様】サイズ：本体 約W45×D7×40cm（持ち手込み約H60cm）


折畳時 約W13×H12cm



【販売場所】Santos online store他



販売ページ


Santos online store
エコバッグ URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=2(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=2)


折りたたみ傘 URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=25(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=25)



サントス楽天市場店


エコバッグ URL：https://item.rakuten.co.jp/santos1985/ldn-02/


折りたたみ傘 URL：https://item.rakuten.co.jp/santos1985/ldn-01/



スーパーデリバリー
エコバッグ URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/16197883/
折りたたみ傘 URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/16197751/