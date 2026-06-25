【Disney】ミッキーが和の世界に飛び込んだ！「Mickey meets JAPAN」シリーズが新登場！＜晴雨兼用傘／エコバッグ＞

株式会社サントス

傘・雑貨メーカーの株式会社サントス(名古屋市東区、代表：福原正之)は、タキヒヨー株式会社(名古屋市西区、代表：滝一夫)より発売されるミッキーマウスと日本をテーマにした「Mickey meets JAPAN」シリーズの取り扱いを開始いたします。

ラインアップは、「晴雨兼用傘」と「エコバッグ」の2型。

旅行中に便利に使えるだけでなく、持ち帰ったあとも日本での旅の思い出を感じられるアイテムです。

■【Mickey meets JAPANシリーズ】とは

桜や富士山、扇子などの日本らしいモチーフや、七宝・青海波といった伝統紋様を背景に、和を感じさせるポーズのミッキーマウスを描いたデザインが特徴。

日本ならではのモチーフと、ミッキーマウスの躍動感ある表情やポーズを組み合わせた、日本らしさを楽しめるアートです。

旅行中に便利に使えるだけでなく、持ち帰ったあとも旅の思い出を感じられるアイテムとして、お土産にもおすすめの「Mickey meets JAPAN」シリーズです。

晴雨兼用折りたたみ傘、裏側PUコーティングポケッタブル仕様エコバッグ■晴雨兼用傘（全6柄）

雨の日はもちろん、晴れの日にも使える晴雨兼用仕様。

裏側にはPUコーティングを施し、遮光率99.99％、UVカット率99.9％、UPF50＋の生地を使用。

遮熱効果もあり、夏の強い日差しを遮り、暑さ対策にも活躍します。

軽量のアルミ素材を使用しており、折りたたむと平らなフラット形状に。

バッグの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。

01 日の出富士02 金彩菊紋様03 波富士04 踊り傘05 桜流水06 祝い手まり

■エコバッグ（全6柄）

防水仕様の生地を使用しているため、雨などで濡れても安心です。

ポケッタブル仕様でコンパクトに持ち運べるため、旅行時のサブバッグとしても便利です。

01 日の出富士02 金彩菊紋様03 波富士04 彩り手まり05 花松06 祝い手まり

＜ライセンスに関する問い合わせ＞

タキヒヨー株式会社

住所：愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー 23・24階

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とタキヒヨー株式会社との契約により、タキヒヨー株式会社が販売するものです。

【会社概要】

株式会社サントス（愛知県名古屋市東区）

傘を中心に、雑貨を企画・製造しているメーカー。

”名古屋からワクワクを世界中に届ける”をビジョンに掲げ、日常を楽しく彩るアイテムを提案しています。

会社HP URL：https://santos.co.jp

公式オンラインストア URL：https://store.santos.co.jp/

【商品概要】

＜晴雨兼用折りたたみ傘＞

【品番】LDN-01

【柄】01日の出富士、02金彩菊紋様、03波富士、04踊り傘、05桜流水、06祝い手まり

【仕様】親骨の長さ：50cm

素材：ポリエステル100％、裏面ポリウレタンブラックコーティング/アルミ、グラスファイバー

＜エコバッグ＞

【品番】LDN-02

【柄】01日の出富士、02金彩菊紋様、03波富士、04彩り手まり、05花松、06祝い手まり

【仕様】サイズ：本体 約W45×D7×40cm（持ち手込み約H60cm）

折畳時 約W13×H12cm

【販売場所】Santos online store他

販売ページ

Santos online store

エコバッグ URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=2(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=2)

折りたたみ傘 URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=25(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=25)



サントス楽天市場店

エコバッグ URL：https://item.rakuten.co.jp/santos1985/ldn-02/

折りたたみ傘 URL：https://item.rakuten.co.jp/santos1985/ldn-01/

スーパーデリバリー

エコバッグ URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/16197883/

折りたたみ傘 URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/16197751/