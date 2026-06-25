就活の過程を評価する『ABABA』累計ユーザー数20万人突破

株式会社ABABA

株式会社ABABA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保駿貴・中井達也）は、就活の過程を評価したスカウトが届く『ABABA』の累計ユーザー数が20万人を突破したことをお知らせします。

『ABABA』は、他社の最終面接まで進んだ就活生にスカウトを送れるダイレクトリクルーティングサービスです。



導入企業からは最終面接まで進んだ経験を持つ学生について、「どの企業・職種の最終面接まで進んだかという情報から学生の本音が見えやすい（東レ株式会社）」「『ABABA』経由の学生は優秀なので説明会からではなく面談から選考を始められる（高松建設株式会社）」と質の高さを評価いただいています。

また、採用の成果についても「他のスカウトサービスと比較して最終面接合格率が約20%高い（ディップ株式会社）」「2～3ヶ月の間に10名近くの内定が続いた（株式会社CONSCIENCE）」といった声が寄せられており、これまでに3,500社以上の企業に活用されています。

ユーザー数の推移

2026年卒学生の登録数は約6万人にのぼるなど成長を続けており、2027年卒学生の登録数も昨年を大きく上回る水準で推移しています。

10万人から20万人に至るまでのアップデートや外部連携

東洋大学「公式推奨サービス」へ

東洋大学が学生支援の一環として『ABABA』を公式推奨サービスとして位置付け、就職活動に挑む学生のセーフティネットとして案内しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000068609.html

「日本のサービスイノベーション 2025」に選出

公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会が公表した「日本のサービスイノベーション 2025」において、模範となるサービスイノベーションの最前線事例として選出されました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000068609.html

導入企業数3,500社突破

学生登録者数が10万人を突破した2025年4月時点では2,300社だった累計利用企業数は2026年6月時点で3,500社を突破。企業規模や業界を問わず、活用が広がっています。

＜導入事例＞

株式会社CONSCIENCE

他社の選考を経て本音で向き合える就活生との対話でミスマッチのない採用を実現

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000068609.html

東レ株式会社

マッチ度が高い層や採用強化職種での個別アプローチを強化

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000068609.html

高松建設株式会社

採用競争激化の中で「待つだけ」では届かないトップ層へのアプローチを強化

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000068609.html

ディップ株式会社

他スカウトサービス経由の学生と比較して最終面接合格率が約20%高いマッチングを実現

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000068609.html

執行役員 新卒事業責任者 コメント

執行役員 新卒事業責任者：古本大輔

この度、累計20万人の学生のみなさまに『ABABA』をご利用いただけたことを、心より嬉しく思います。

サービスを利用してくださった学生のみなさま、そして3,500社を超える企業のみなさまに、深く感謝申し上げます。

就職活動には、選考を通じてどれだけ努力しても不採用という結果を受け取り、報われないと感じる瞬間がたくさんあります。

就職・採用活動の本質は「マッチする企業・就活生」を探し、自ら選ぶことです。

自分らしさをアピールできる人ほど、合う合わないが明確になり不採用を受け取る機会が増える仕組みだと感じます。

当社は「最終選考まで進んだその過程は必ず次につながる」と信じ、就活の過程を評価する『ABABA』の運営を続けてきました。

20万人の皆さま一人ひとりにとって、『ABABA』という存在が少しでも再び前を向くきっかけになっていれば嬉しいです。

これからも、一人でも多くの就活生が納得したキャリア選択ができるよう、事業に向き合ってまいります。

”就活の過程を評価する”新卒スカウトサービス『ABABA』

『ABABA』は最終面接まで進んだことのある就活生だけが登録できるダイレクトリクルーティングサービスです。学生はサービス登録時に最終面接まで進んだ企業の情報を提出することで、その実績を見た企業からのスカウトを受け取ることができます。

企業はこの情報から学生の適性や志向性を非常に高い精度で把握し、スカウトを送付できるため、採用活動の後半期においても企業・学生の双方にとって納得度が高いマッチングの創出を図ることができます。

就職活動の過程を評価する仕組みを作り、落ちても次につながる就職活動を実現することによって、社会課題とも言われる「就職活動うつ」に悩む就活生の心理的なストレスの軽減に寄与しながら、企業のブランド保持にも貢献し、社会課題と事業課題の双方を解決します。

利用を検討される人事様はこちら :https://hr.ababa.co.jp/company/?utm_source=pr&utm_medium=pr260625

■株式会社ABABA 会社概要

会社名：株式会社ABABA

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー8階

従業員数：100名（インターン・アルバイトを含む）

設立：2020年10月19日

資本金：1億円

URL：https://hr.ababa.co.jp/ababa



