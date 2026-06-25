iPhone修理アイサポ【泉中央店】が令和8年6月25日(木)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ泉中央店を令和8年6月25日(木)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352395/images/bodyimage1】
■アイサポ泉中央店より皆様へ
この度、6月25日(木)に『iPhone修理アイサポ泉中央店』がOPENしました。
当店は、仙台市泉区市名坂エリアにある八文字屋書店 泉店内にございます。
仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」から車で約3分、バスをご利用の場合は鶴が丘ニュータウン線・松陵ニュータウン線「高玉町」バス停より徒歩約2分の場所にございます。
屋上駐車場も完備しており、お車でのご来店が大変便利です。
店内にはドトールコーヒーショップ仙台泉八文字屋店も併設されており、修理の待ち時間もコーヒーを飲みながらゆっくりお過ごしいただけます。
また、書籍や文房具も地域有数の品揃えとなっております。
画面割れ・液晶不良・バッテリー交換・充電できない・電源が入らない・水没など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。
特に画面修理やバッテリー交換は即日対応が可能で、データはそのままで修理いたします。
iPadのパネル交換修理やバッテリーの交換修理も行っておりますので充電の持ちが悪くなったり、画面が割れたiPadが御座いましたらぜひお持ち込みください。
「修理できるか分からない」「費用がどれくらいかかるのか知りたい」といったご相談やお見積もりのみでも大歓迎です。
修理後は6ヶ月保証をご用意しており、初めて修理をご利用される方にも安心してご相談いただけます。
仙台市泉区・泉中央・市名坂周辺でiPhone・iPad修理をご検討の際は、ぜひアイサポ泉中央店へお越しください。
【アイサポ泉中央店店舗概要】
所 在 地：〒981-3116
宮城県仙台市泉区高玉町4-1 八文字屋書店 泉店内
営業時間：11時30分～18時30分まで営業中（最終受付17時30分）
電話番号：0120-346-164
iPhone修理アイサポ泉中央店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoizumichuotakadama/
アクセス方法：
● 仙台市営南北線 泉中央駅から車で3分
●鶴が丘ニュータウン線 松陵ニュータウン線 高玉町バス停から2分
●スターバックス仙台市名坂店近く／駐車場完備
【駐車場】大型無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352395/images/bodyimage1】
■アイサポ泉中央店より皆様へ
この度、6月25日(木)に『iPhone修理アイサポ泉中央店』がOPENしました。
当店は、仙台市泉区市名坂エリアにある八文字屋書店 泉店内にございます。
仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」から車で約3分、バスをご利用の場合は鶴が丘ニュータウン線・松陵ニュータウン線「高玉町」バス停より徒歩約2分の場所にございます。
屋上駐車場も完備しており、お車でのご来店が大変便利です。
店内にはドトールコーヒーショップ仙台泉八文字屋店も併設されており、修理の待ち時間もコーヒーを飲みながらゆっくりお過ごしいただけます。
また、書籍や文房具も地域有数の品揃えとなっております。
画面割れ・液晶不良・バッテリー交換・充電できない・電源が入らない・水没など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。
特に画面修理やバッテリー交換は即日対応が可能で、データはそのままで修理いたします。
iPadのパネル交換修理やバッテリーの交換修理も行っておりますので充電の持ちが悪くなったり、画面が割れたiPadが御座いましたらぜひお持ち込みください。
「修理できるか分からない」「費用がどれくらいかかるのか知りたい」といったご相談やお見積もりのみでも大歓迎です。
修理後は6ヶ月保証をご用意しており、初めて修理をご利用される方にも安心してご相談いただけます。
仙台市泉区・泉中央・市名坂周辺でiPhone・iPad修理をご検討の際は、ぜひアイサポ泉中央店へお越しください。
【アイサポ泉中央店店舗概要】
所 在 地：〒981-3116
宮城県仙台市泉区高玉町4-1 八文字屋書店 泉店内
営業時間：11時30分～18時30分まで営業中（最終受付17時30分）
電話番号：0120-346-164
iPhone修理アイサポ泉中央店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoizumichuotakadama/
アクセス方法：
● 仙台市営南北線 泉中央駅から車で3分
●鶴が丘ニュータウン線 松陵ニュータウン線 高玉町バス停から2分
●スターバックス仙台市名坂店近く／駐車場完備
【駐車場】大型無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
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