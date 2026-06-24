ノジマ コースカ横須賀店がより便利になってリニューアル！ 最大20％還元のリニューアルオープンセール開催！
株式会社ノジマ（代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、2026年６月26日（金）に「ノジマ コースカ横須賀店」がリニューアルオープンすることをお知らせいたします。増床し、品揃えを増やすことでより便利にお買い物いただけるようリニューアルいたします。
リニューアルオープンを記念して６月26日（金）～７月12日（日）の期間中、ノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353476/images/bodyimage1】
■リニューアルオープンセール実施概要
(1)６月26日（金）～７月12日（日）の期間中ノジマポイント最大20%還元！
(2)人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！
■ノジマ コースカ横須賀店 概要
リニューアルオープン：2026年６月26日（金）
場所： 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
営業時間：10:00～21:00
店舗詳細：https://www.nojima.co.jp/shop/kanagawa/coaska_yokosuka/
ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
リニューアルオープンを記念して６月26日（金）～７月12日（日）の期間中、ノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！
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■リニューアルオープンセール実施概要
(1)６月26日（金）～７月12日（日）の期間中ノジマポイント最大20%還元！
(2)人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！
■ノジマ コースカ横須賀店 概要
リニューアルオープン：2026年６月26日（金）
場所： 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ3階
営業時間：10:00～21:00
店舗詳細：https://www.nojima.co.jp/shop/kanagawa/coaska_yokosuka/
ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
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