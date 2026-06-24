【6/22～7/19配信】『140年前のあわら温泉』へタイムスリップ！

福井県あわら市は、観光大使でインフルエンサーの「若旦那」山口高澄氏と連携し、あわら温泉の魅力を伝えるストーリー動画を公開しました。

舞台は開湯当時のあわら温泉。タイムスリップした主人公が歴史や人々の想いに触れる全10話構成で、SNSを通じて順次配信しています。

温泉文化や地域の歩みを楽しく学べる内容で、若年層や観光客の関心喚起を狙います。





イベント概要

配信期間：2026年6月22日（月）～7月19日（日）

配信媒体：Instagram

●若旦那アカウント

https://www.instagram.com/sugoi_wakadanna/

●あわら市公式アカウント

https://www.instagram.com/awara.zeitaku/

内容：

あわら温泉の開湯当時（約140年前）にタイムスリップした主人公（若旦那）が、当時の温泉地での出来事や人々の想いに触れるストーリー動画（全10話）

見どころ

① 140年前の温泉地を“体験する”ストーリー構成

単なる観光紹介ではなく、開湯当時のあわら温泉にタイムスリップする設定で展開。物語として楽しみながら歴史や文化に触れられる新感覚コンテンツです。





② 観光大使×SNSで若年層にも届く発信力

人気インフルエンサー「若旦那」が出演・制作に関わることで、従来届きにくかった若い世代へもリーチ。日常的にSNSを利用する層に向けた観光PRです。

③ 全10話の配信による“続きが気になる仕掛け”

短編ながら連続ドラマのように展開することで、視聴者の継続的な関心を喚起。日々更新されることで話題性も高まります。

④ 温泉街の魅力と人の想いを同時に発信

景観や温泉だけでなく、地域の歴史や先人の努力、受け継がれてきた想いに焦点を当て、観光地としての「深さ」を伝えています。

⑤ 視聴後に現地訪問したくなる導線設計

ストーリーを通じて興味を高め、実際にあわら温泉を訪れ体験したくなるようなストーリー設計。観光誘客に直結する構成です。

開催背景・ストーリー

あわら温泉は1883年（明治16年）に開湯した、北陸有数の温泉地です。これまで幾度もの困難を乗り越えながら発展し、現在は関西・中京圏からも多くの観光客が訪れる地域へと成長しました。

近年、観光スタイルはSNSを中心に大きく変化し、「映像で共感し、体験したくなる」情報発信が求められています。本企画は、こうした潮流を踏まえ、ストーリー性を持たせた動画によって、あわら温泉の歴史と魅力をより深く届けることを目的に実施されました。

また、温泉という観光資源に加え、豊かな自然や食文化（越前がに、地酒など）を有するあわら市において、「人の想い」や「地域のストーリー」を伝えることで、単なる観光地紹介にとどまらないブランド価値の向上を目指しています。

若旦那コメント

あわら温泉全国7 位をみんなで喜ぶとともに、開湯からさまざまな困難を乗り越え、今のあわら温泉をつくり上げてきた先人に感謝しながら、我々がさらに魅力ある温泉地にしていきたい!

そんな想いでつくった動画です。あわら温泉を全国に、さらに世界に!

さぁいくぞ! あわら温泉は今から無茶苦茶おもしろい!

問い合わせ情報

あわら市 観光振興課

TEL：0776-73-8006

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・越前がに・のどぐろ干物など日本海の海の幸

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

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