【東京グレートベアーズ】深津旭弘選手 選手契約継続のお知らせ
株式会社グレートベアーズ
このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、深津旭弘選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。
引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。
■深津 旭弘（ふかつ・あきひろ）選手プロフィール
【ポジション】セッター
【 生年月日 】1987年7月23日（38歳）
【 出 身 】愛知県豊田市
【身長／体重】183cm／70kg
【 利き腕 】右
【 経 歴 】星城高校→東海大学→JTサンダーズ広島→堺ブレイザーズ→東京グレートベアーズ
【 背番号 】3
■深津 旭弘 選手コメント
いつも、ありがとうございます。
みなさん、最近どうですか？幸せですか？幸せじゃありませんか？
とりあえず、オレは今シーズンもぶちかますんでよろしくー！！
■クラブ運営会社
社名：株式会社グレートベアーズ
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者：代表取締役 久保田健司
設立：2022年5月
業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/