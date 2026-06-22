【東京グレートベアーズ】深津旭弘選手 選手契約継続のお知らせ

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株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、深津旭弘選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。


引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。


■深津 旭弘（ふかつ・あきひろ）選手プロフィール



【ポジション】セッター


【 生年月日 】1987年7月23日（38歳）


【 出 身 】愛知県豊田市


【身長／体重】183cm／70kg


【 利き腕 】右


【 経 歴 】星城高校→東海大学→JTサンダーズ広島→堺ブレイザーズ→東京グレートベアーズ


【 背番号 】3





■深津 旭弘 選手コメント


いつも、ありがとうございます。


みなさん、最近どうですか？幸せですか？幸せじゃありませんか？


とりあえず、オレは今シーズンもぶちかますんでよろしくー！！


■クラブ運営会社


社名：株式会社グレートベアーズ


所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階


代表者：代表取締役　久保田健司


設立：2022年5月


業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動


ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/