夏のあわらでお得に買い物！市内50店舗参加「ゆ～ｉ夢カード お買い物キャンペーン」7月1日開幕

福井県あわら市では、地域消費を促進するため、市内店舗と連携した「ゆ～ｉ夢カード お買い物キャンペーン」を2026年7月1日より開催します。

期間中、加盟店での買い物合計5,000円ごとに抽選チャンスが広がり、100名に1,000円分のポイントが当たります。

温泉観光とあわせて楽しめる“お得なまち歩き企画”として、地元客から観光客まで幅広い来訪を後押しします。









イベント概要

名称



ゆ～ｉ夢カード お買い物キャンペーン

開催期間



2026年7月1日（水）～8月31日（月）

会場

あわら市内 ゆ～ｉ夢カード加盟店（約50店舗）

参加条件



ゆ～ｉ夢カード会員（カード・アプリどちらでも可）

内容



・加盟店で買い物しポイント付与

・期間内のポイントレシート合計5,000円（税込）以上で自動応募

・5,000円ごとに当選確率アップ

・抽選で100名に1,000ポイントを付与

当選発表・付与



2026年9月中旬頃（アプリ・店頭等で発表）

料金



参加無料（買い物金額条件あり）

主催



あわら市／あわら市ゆ～ｉ夢カード協同組合

アクセス



JR芦原温泉駅・あわら湯のまち駅周辺ほか市内各店舗

ホームページ

https://www.yu-i-yumecard.com

見どころ

① 応募不要！“買うだけ”で参加できる手軽さ

ポイントレシートが自動集計されるため、面倒な応募手続きは不要。日常の買い物感覚で気軽に参加できます。

② 購入金額に応じて当選確率アップ

5,000円ごとに抽選チャンスが増える仕組みで、回遊性が高まり、市内各店舗を巡る楽しさを演出。

③ 食・買い物・体験が集まる“まち全体イベント”

和菓子店、飲食店、衣料品店、カフェなど多彩な約50店舗が参加し、あわらの魅力を一度に体験可能。

④ 「商品券」併用可能

期間中は「あわら暮らし応援商品券」も使用でき、利用者の消費満足度をさらに向上。

開催背景・ストーリー

本キャンペーンは、地域経済の活性化と市内消費の拡大を目的に、あわら市と地元商工団体が連携して企画された取り組みです。

地元の老舗商店や飲食店、土産店などが一体となることで、「地域全体が一つの商業施設のように機能する」新しい地域消費モデルを目指しています。

問い合わせ情報

あわら市商工労働課

TEL：0776-73-8030

ゆ～ｉ夢カード事務局（あわら市商工会内）

TEL：0776-73-0248

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

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