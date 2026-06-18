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円預金金利および短期プライムレートの改定について
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、下記のとおり、円預金金利および短期プライムレートの改定を実施いたします。
円預金金利の改定 改定日：2026年８月３日（月）
■円普通預金金利
■SBIハイブリッド預金金利
ご注意事項
金融情勢の変化などにより金利水準の見直しを行う場合がございます。最新の金利は当社WEBサイトにてご確認ください。
円普通預金について、詳しくは商品概要説明書（下記URL）をご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_enfutsu.pdf
SBI ハイブリッド預金について、詳しくは商品概要説明書（下記URL）をご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_ets_yokin.pdf
短期プライムレートの改定 改定日：2026年８月１日（土）
よくあるお問合せ・お問合せ窓口
お問合せやご不明点は、よくあるお問合せをご確認いただくか、お問合せ窓口にご相談ください。
よくあるお問合せ https://help.netbk.co.jp/
お問合せ窓口 https://www.netbk.co.jp/contents/support/form/
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
円預金金利の改定 改定日：2026年８月３日（月）
■円普通預金金利
■SBIハイブリッド預金金利
ご注意事項
金融情勢の変化などにより金利水準の見直しを行う場合がございます。最新の金利は当社WEBサイトにてご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_enfutsu.pdf
SBI ハイブリッド預金について、詳しくは商品概要説明書（下記URL）をご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_ets_yokin.pdf
短期プライムレートの改定 改定日：2026年８月１日（土）
よくあるお問合せ・お問合せ窓口
お問合せやご不明点は、よくあるお問合せをご確認いただくか、お問合せ窓口にご相談ください。
よくあるお問合せ https://help.netbk.co.jp/
お問合せ窓口 https://www.netbk.co.jp/contents/support/form/
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp