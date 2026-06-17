35年以上追求した「パワー系アクション」――映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』で存在感を示すパワー系アクション俳優・大東賢
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術などの身体表現を通じて、迫力ある演技を見せる俳優です。その中でも近年、「パワー系アクション」は、CGに依存せず、俳優自身の筋力や肉体の重量感、身体能力を前面に打ち出すスタイルとして注目されています。
35年以上にわたりアクションを追求してきたアクション俳優・大東賢は、正統少林寺拳法やアームレスリングで培った身体能力を基盤に、独自の「パワー系アクション」を追求してきました。テレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録した経験もあり、実際の肉体が生み出す迫力と説得力を持ち味としています。
映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』では、世界的アクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーらが出演する作品に参加。大東賢は、倉田保昭との絡みのある役柄の一人として出演し、長年培ってきたアクション経験を生かした演技面での存在感を示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352636/images/bodyimage1】
CG技術が進化する時代だからこそ、実際の筋力や身体能力、肉体の重量感から生まれるリアルな表現が再評価されています。アクション俳優・大東賢が追求する「パワー系アクション」は、筋力、重量感、そして演技を融合させた独自のスタイルとして、新たな可能性を広げ続けています。
35年以上にわたり培ってきた武術、アームレスリング、アクション経験――。パワー系アクション俳優・大東賢は、肉体と演技の両面から「パワー系アクション」の魅力を発信し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352636/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352636/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
35年以上にわたりアクションを追求してきたアクション俳優・大東賢は、正統少林寺拳法やアームレスリングで培った身体能力を基盤に、独自の「パワー系アクション」を追求してきました。テレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録した経験もあり、実際の肉体が生み出す迫力と説得力を持ち味としています。
映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』では、世界的アクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーらが出演する作品に参加。大東賢は、倉田保昭との絡みのある役柄の一人として出演し、長年培ってきたアクション経験を生かした演技面での存在感を示しています。
CG技術が進化する時代だからこそ、実際の筋力や身体能力、肉体の重量感から生まれるリアルな表現が再評価されています。アクション俳優・大東賢が追求する「パワー系アクション」は、筋力、重量感、そして演技を融合させた独自のスタイルとして、新たな可能性を広げ続けています。
35年以上にわたり培ってきた武術、アームレスリング、アクション経験――。パワー系アクション俳優・大東賢は、肉体と演技の両面から「パワー系アクション」の魅力を発信し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352636/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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