西日本有数のそばの作付面積を誇る大分県豊後高田市（市長：佐々木 敏夫）で、“春の新そば”が、6月20日（土）に解禁されます。



豊後高田そば



【“観て”“打って”“食べて楽しむ”豊後高田そば】



全国的にも珍しい年2回（春・秋）の新そばが味わえる豊後高田そば。

豊後高田市がある国東半島一円には、かつて神と仏が一体となった神仏習合の「六郷満山文化」が開花し、市内には、九州最古の木造建造物である国宝『富貴寺大堂』など多くの寺社仏閣が存在します。その僧侶たちが、非常食として重宝していたのが「そば」でした。



国宝「富貴寺」



市内でほとんど栽培されていなかった「そば」を大豆の補完作物として、「昭和の町」のイメージに合う食材とするために、平成15年から取り組みが始まり、年々その規模は大きくなり現在では約90ha栽培されています。



豊後高田昭和の町



温暖な気候を生かして春と秋の年2回栽培し、今では西日本有数の作付面積を誇るまでに成長。特に春そばは、日本有数の産地となっています。

今年の春そばの作付面積は約44haで、天候に恵まれ順調に生育。5月下旬から成熟期を迎えたそば畑で刈り取りが進められていて、今年は例年並みの収穫を見込んでいます。



可愛らしいそばの花



市内のそば畑では、春は5月中旬から下旬にかけて、秋は10月上旬から中旬にかけて満開のそばの花を観ることができます。



そばの花が咲くそば畑



また、豊後高田そば道場ではそば打ち体験も。

もちろん、市内にある豊後高田そば認定店で「豊後高田そば」を食べることもできます。



“観て”“打って”“食べて楽しむ”。豊後高田市では、そばの魅力を最大限に味わうことができます。

▼観て・打って・食べて楽しむ！豊後高田そば（市公式観光サイト）

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/18741.html

▼豊後高田そば道場

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/1230.html

豊後高田そば道場では「お持ち帰りそば（要予約）」を販売しています。

春の新そばをご自宅で味わうのもおススメです。

【豊後高田産の春そばの魅力】

春そばは、爽やかな香りと風味が特徴です。

収穫されたばかりの“新そば”のむき実は、みずみずしさがあり、特有の香りを感じます。

【春の新そばをこだわりの“４たて”で味わう「豊後高田そば認定店」】





お客様に安心してお召し上がりいただくために、豊後高田市では「認定店制度」を設けています。

認定を受けるには、そばを打つものが「そば打ち職人養成講座」の修了生であるか、そば道場にて一定以上の技術を習得している必要があります。

加えて次の定義を厳しく守ることが条件です。

１ 豊後高田そばを使用すること

２ 手打ちであること

３ そばの”３たて”を守ること（挽きたて、打ち立て、茹でたて）

そして、春そば（６月頃）、秋そば（１１月頃）の解禁時期は、さらに「採れたて」を加えた”４たて”の豊後高田そばを楽しむことができます。

ぜひ、旬の味、豊後高田の「春の新そば」をご賞味ください。

▼豊後高田そば認定店はこちら(昭和の町・豊後高田市観光公式サイト)

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/list2-7.html

【そば関連商品】

〇韃靼そば茶

実は韃靼そばの産地でもある豊後高田市。

韃靼そばには、健康に良いといわれる栄養成分ルチンが、普通そばより多く含まれています。

香ばしい香りとすっきりした味わいで、ホットでもアイスでもおいしく召し上がれます。 ノンカフェインなので、妊婦さんや子どもにもおすすめです。「ふるさと納税」の返礼品としてもお取扱いしています。

そばの実を丁寧に焙煎した香ばしい韃靼そば茶をぜひお召し上がりください。

▼韃靼そば茶（豊後高田市ふるさと納税特設サイト）

https://furusato-bungotakada.jp/tokuten/detail.php?id=1e7a1e1add475ed861899af73be32b87