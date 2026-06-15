複合化するシニア世代の健康課題に対応！5つの健康サポートを1つに集約 ― “五活設計”の新サプリ登場「からだにユーグレナ　オールインワンタブレット」新発売

株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナ（本社：東京都港区、代表取締役社長：出雲充）は、複数の健康課題を同時に抱えやすいシニアに向けて、5つの健康サポートを1つに集約したオールインワンサプリメント『からだにユーグレナ オールインワンタブレット』を、2026年6月15日（月）より発売します。石垣島ユーグレナの持つ59種類の栄養素と独自の「五活設計」により、日常的に続けやすいかたちで、複数の健康課題にアプローチします。

■開発背景

近年、平均寿命の延伸に伴い、健康寿命への関心が高まる一方で、シニア世代においては、やる気や意欲が低下している、階段や長い時間歩くことが大変、朝スッキリしないなど、複数の健康課題を同時に抱える傾向が強まっています。一方で健康食品市場においては、目的別にサプリメントを使い分ける必要があることから、「継続の難しさ」や「摂取負担」が課題となっていました。

こうした背景を踏まえ、当社は、複数の健康課題に総合的にアプローチし、日常的に続けやすい設計とした本商品を開発しました。

■商品の特徴

１.五活設計

本商品では、シニア世代が抱える5つの代表的な健康課題へのアプローチを総合的に設計した「五活」コンセプトを採用。日々の生活の中で重なり合う複数の健康課題を、個別にではなく横断的に捉え、まとめてケアする新しい健康サポートを提案します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36462/table/738_1_4c43adafb5fe063ff9a8121acb96b8bd.jpg?v=202606150751 ]

２. 59種類の栄養素

ビタミン・ミネラル・アミノ酸など59種類の栄養素をバランスよく含む石垣島ユーグレナを10億個配合。幅広い栄養素によって、身体全体の基盤を整える「ベースケア」として、日々の健康を支えます。

３.オールインワン設計

目的別に複数のサプリメントを使い分ける必要がなく、これひとつで必要な健康課題へのアプローチと栄養をまとめて摂取可能。日常生活に無理なく取り入れられる継続性を重視した設計としています。五活によって健康課題へのアプローチを総合的に設計しながら、本商品を通じて藻類を日々の食事に取り入れる「藻活※1」という生活習慣もサポートします。

※1 藻活とは：https://mokatsu.jp/about/

３.安心・安全へのこだわり

毎日の健康習慣に取り入れていただくものだからこそ、安全性と品質管理にこだわりました。

国内・GMP認定工場製造／無添加（保存料不使用）／カフェイン・トランス脂肪酸フリー／コレステロールゼロ／HACCP認証

■商品概要

商品名：からだにユーグレナ オールインワンタブレット

容量 ：180粒（30日分）

価格 ：6,880円（税込7,430円）

発売日：2026年6月15日（月）

販売場所：

・公式通販サイト「ユーグレナ・オンラインショップ」https://online.euglena.jp

・インターネットモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）

■今後の展開

当社は、微細藻類ユーグレナを基軸としたヘルスケア領域において、顧客接点の強化を進めています。本商品を、複数の健康課題に対応する「オールインワン型」の商品として位置づけ、シニア層を中心とした顧客基盤の拡大と、継続的な健康習慣の定着を図ります。今後も、健康寿命の延伸という社会課題の解決に取り組み、事業成長の加速を目指して参ります。

■石垣島ユーグレナについて

ユーグレナは藻の仲間です。豊かな石垣島の自然で育った石垣島ユーグレナは、人間が必要とする59種の栄養素を持ち、細胞壁をもたないため、栄養の消化吸収率も高い特長があるスーパーフードです。また、環境的要素に配慮した責任ある方法で育てられていることが認められ、SDGsの目標14の達成に有効な方法の一つである「ASC-MSC 海藻（藻類）認証」を2019年1月に世界で初めて取得しています※2。

※2 2019年1月23日ニュースリリース「世界初となるASC-MSC海藻（藻類）認証を微細藻類ユーグレナとクロレラが取得」https://www.euglena.jp/news/20190123-2/

＜株式会社ユーグレナについて＞

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食用屋外大量培養技術の確立に成功。「人と地球を健康にする」というパーパスのもと、事業成長が社会課題の縮小につながるという「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」体現に向け、基本戦略として位置付けているバイオマスの5F（Food, Fine Chemical, Feed, Fertilizer, Fuel）に沿った形で、ヘルスケア事業、バイオ燃料事業、アグリ事業等を推進。2014年より、バングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を、継続的に実施している。

https://euglena.jp