『城とドラゴン』×『初音ミク』コラボイベントを6月12日(金)より復刻開催決定！本日からXキャンペーンを実施！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、『初音ミク』との復刻コラボイベントを2026年6月5日(金)より開催することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351541/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『初音ミク』コラボお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_hatsune_miku-2/
6月12日(金)より『城とドラゴン』にて、『初音ミク』との復刻コラボイベントを開催することが決定しました。コラボ限定キャラの新お着替え「マジカルミライ 2026」に加え、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、6月5日(金)からは「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」をXにて実施いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！
【コラボ開催期間】2026年6月12日(金)19:00 ～ 6月26日(金)23:59
コラボ限定キャラに激レアお着替え「マジカルミライ 2026」が新登場！
期間中、アバたまに限定キャラ「初音ミク」が再登場！新たに激レアお着替え「マジカルミライ 2026」もアバたまに追加されます。そのほか、「レア城主」や「コラボ討伐」など、コラボ期間限定のイベントも実施いたしますので、6月12日(金)からのコラボ開催に是非ご参加ください。
※コラボ限定キャラや、城ドラキャラのコラボ限定のお着替えは、6月12日(金)19:00より「ミクのアバたま」で登場予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「ミクのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されますので必ずご確認ください
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Xにて「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」を開催
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コラボ開催を記念して、「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」を実施いたします。『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「#城ドラ初音ミクコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
■開催期間
2026年6月5日(金) ～ 6月12日(金)11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞 ：「えらべるPay(R)?」1,000円分 10名様
引用リポスト賞：ミクのアバたまチケット20枚 5名様
■参加方法
(1)『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォロー
(2)キャンペーン対象ポストをリポストまたはハッシュタグ「#城ドラ初音ミクコラボ」をつけて引用リポスト
※リポストや引用リポストは、Xの公式機能を使用してください
※リポスト数の最終結果のみ『城とドラゴン』公式Xアカウントにて発表いたします
※ 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です
◎『初音ミク』とは
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。
「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。
※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー
■公式サイト
https://piapro.net/
◎『初音ミク「マジカルミライ」』とは
『初音ミク「マジカルミライ」』は、初音ミクたちバーチャルシンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。
初音ミクたちをハブ（きっかけ）として、「創作」というキーワードで繋がる場所、その楽しさを体感できる場所を目指して展開。2013年から毎年開催しており、13年間で累計58万人を動員。2026年は「湖のソナーレ」をイベントテーマに、OSAKA、TOKYOに初めてのHAMAMATSUを加えた3都市で開催する。
【HAMAMATSU】2026年7月24日(金)～26日(日)、アクトシティ浜松 大ホール・展示イベントホール・コングレスセンター 2・3F
【OSAKA】2026年8月14日(金)～16日(日)、インテックス大阪 3号館・4号館・5号館A
【TOKYO】2026年8月28日(金)～8月30日(日)、幕張メッセ 国際展示場 1・2・3・9ホール
主催：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
■公式サイト
https://magicalmirai.com/2025/
（C） CFM
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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◆『城とドラゴン』×『初音ミク』コラボお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_hatsune_miku-2/
6月12日(金)より『城とドラゴン』にて、『初音ミク』との復刻コラボイベントを開催することが決定しました。コラボ限定キャラの新お着替え「マジカルミライ 2026」に加え、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、6月5日(金)からは「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」をXにて実施いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！
【コラボ開催期間】2026年6月12日(金)19:00 ～ 6月26日(金)23:59
コラボ限定キャラに激レアお着替え「マジカルミライ 2026」が新登場！
期間中、アバたまに限定キャラ「初音ミク」が再登場！新たに激レアお着替え「マジカルミライ 2026」もアバたまに追加されます。そのほか、「レア城主」や「コラボ討伐」など、コラボ期間限定のイベントも実施いたしますので、6月12日(金)からのコラボ開催に是非ご参加ください。
※コラボ限定キャラや、城ドラキャラのコラボ限定のお着替えは、6月12日(金)19:00より「ミクのアバたま」で登場予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「ミクのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されますので必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351541/images/bodyimage2】
Xにて「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」を開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351541/images/bodyimage3】
コラボ開催を記念して、「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」を実施いたします。『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「#城ドラ初音ミクコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
■開催期間
2026年6月5日(金) ～ 6月12日(金)11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞 ：「えらべるPay(R)?」1,000円分 10名様
引用リポスト賞：ミクのアバたまチケット20枚 5名様
■参加方法
(1)『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォロー
(2)キャンペーン対象ポストをリポストまたはハッシュタグ「#城ドラ初音ミクコラボ」をつけて引用リポスト
※リポストや引用リポストは、Xの公式機能を使用してください
※リポスト数の最終結果のみ『城とドラゴン』公式Xアカウントにて発表いたします
※ 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。
「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。
※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー
■公式サイト
https://piapro.net/
◎『初音ミク「マジカルミライ」』とは
『初音ミク「マジカルミライ」』は、初音ミクたちバーチャルシンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。
初音ミクたちをハブ（きっかけ）として、「創作」というキーワードで繋がる場所、その楽しさを体感できる場所を目指して展開。2013年から毎年開催しており、13年間で累計58万人を動員。2026年は「湖のソナーレ」をイベントテーマに、OSAKA、TOKYOに初めてのHAMAMATSUを加えた3都市で開催する。
【HAMAMATSU】2026年7月24日(金)～26日(日)、アクトシティ浜松 大ホール・展示イベントホール・コングレスセンター 2・3F
【OSAKA】2026年8月14日(金)～16日(日)、インテックス大阪 3号館・4号館・5号館A
【TOKYO】2026年8月28日(金)～8月30日(日)、幕張メッセ 国際展示場 1・2・3・9ホール
主催：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
■公式サイト
https://magicalmirai.com/2025/
（C） CFM
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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