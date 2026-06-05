GAC、5月の輸出台数が140%増を記録し、持続可能なグローバルモビリティのビジョンを推進

広州、中国、2026年6月5日 /PRNewswire/ -- GACは本日、世界的な勢いがさらに加速したことを発表し、5月における独自ブランドの輸出台数は前年同月比140%増の2万8,386台に達しました。1月から5月までの累計輸出台数は9万8,861台に達し、前年同期比135%増となりました。これは「One GAC 2.0」戦略の持続的な成果と、高品質で現地化されたグローバル事業へのコミットメントを反映しています。なかでもAION UTは、2025年3月の世界デビュー以来、中国・香港、シンガポール、コロンビア、およびウルグアイにおいてEVハッチバック部門を常にリードしており、世界で最も競争の激しいEV市場で広く認知されています。





この結果は、GACが真にグローバルな自動車メーカーとして台頭していることを裏付けています。単一の市場やモデルに依存するのではなく、規律ある製品戦略と、世界5大陸の102の国と地域にまたがる生産、流通、アフターサービス、およびブランドエンゲージメントを網羅する急速に成熟しつつある国際的なエコシステムによって、同社の成長は幅広く推進されています。

地域別で見ても、GACの勢いの広さは目を見張るものがあります。アジア太平洋地域の5月の小売販売台数は前年同月比123%急増し、293%の伸びを記録した香港や、電気タクシー部門において持続的なリーダーシップを発揮するタイがこれを牽引しました。米州地域は驚異的な業績を達成し、同地域の小売販売台数は前年同月比144%急増しました。コロンビアでは1,088%増、ウルグアイでは806%増、コスタリカでは733%増を記録し、ラテンアメリカ全域における消費者の力強い信頼感を反映しています。中東では、EMZOOMがレバノンのBセグメントSUV市場でトップの座を確保したほか、GACはクウェートにおいて製品品質と中古車のリセールバリューの両面で中国を代表するトップブランドとして認められました。

また5月は、GACの長期的な市場開拓における画期的なステップとなりました。同社は4つのモデルの発売と、包括的なローカライゼーション・ロードマップを掲げてパキスタンへ正式に参入しました。欧州では、GACが英国への正式参入を果たし、AION Vが現地のメディアから高い評価を受け、ブランドの欧州電動化への道のりにおける重要なマイルストーンとなりました。メキシコのDeportivo Toluca FCおよびオーストラリアのSydney FCとの新たなスポーツマーケティングにおけるパートナーシップは、主要な成長市場においてブランドの文化的ルーツをさらに深めるものとなりました。

海外に6つの生産拠点を擁し、世界各地に696以上の正規販売店を展開し、年間25万台の輸出目標を掲げるGACは、もはや単に自動車を輸出しているだけではありません。世界の自動車業界において永続的な存在となるために必要なインフラ、パートナーシップ、そしてブランド・エクイティを構築しています。

GACに関する詳細情報については、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアで当社をフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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