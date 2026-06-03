MiQ¡¢Shell¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¿¥ó¥¬¥¹ÇÓ½Ð¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´À¸»º¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¥°¥ìー¥ÉA¤ËÇ§Äê

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¥í¥ó¥É¥ó, 2026Ç¯6·î3Æü /PRNewswire/ -- ¥á¥¿¥óÇÓ½ÐÎÌÇ§¾Ú¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëMiQ¤Ï¡¢Shell Offshore Inc. ¡ÊShell¡Ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡ÊGoA¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´À¸»º¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÇ§¾Ú¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Shell¤ÏÆ±³¤°è¤ÇMiQÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿½é¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Shell¤ÎÀ¸»º»ñ»º10¥õ½ê¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MiQ¤Î¥á¥¿¥óÇÓ½Ð¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥°¥ìー¥É¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¥°¥ìー¥ÉA¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
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