【FRONTIER】毎月26日は24時間限定セール！ゲーミングPC・高性能PCを特別価格で販売「ファンタスティックモール26」
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、BTOパソコンブランド「FRONTIER」において、ブランド名「FRONTIER（フロンティア）」の“フロ”にちなみ、毎月26日に24時間限定で人気モデルを特別価格で販売する定期セール企画「ファンタスティックモール26」を新設いたします。初回となるセールは、2026年5月26日（火）の午前9時より実施予定です。
■ 新セール企画「ファンタスティックモール26」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349983/images/bodyimage1】
「ファンタスティックモール26」は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、人気構成のゲーミングPCや掘り出しPCを数量限定・特別価格にてご提供いたします。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルから、最新ゲームを快適にプレイできる高性能モデルまで、幅広いラインアップにご期待ください。
初回となる5月26日（火）はアウトレットPCを中心にご用意。特別価格でのご提供につき、たくさんのご用意はできませんが、その分、構成や価格にこだわったモデルを厳選して取り揃えています。ぜひこの機会にサイトにてご覧ください。
■ 初回セール開催日程
日時： 2026年5月26日（火）9：00 ～ 5月27日（水）9：00まで（24時間限定）
■ 「ファンタスティックモール26」特設ページ（5月26日（火）午前9時より公開・販売開始）
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejFM26/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
■ 初回セール商品一例
・人気構成！Ryzen 7 9800X3D ＋ Radeon RX7900XT搭載PC／圧倒的コスパ
・ゲーミングチェア／1万円以下
◎すべて数量限定です。完売の際はご容赦ください。
◎セット内容等、詳しくは特設ページをご覧ください。
上記は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年5月26日（火）午前9時より開始いたします。
配信元企業：インバースネット株式会社
■ 新セール企画「ファンタスティックモール26」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349983/images/bodyimage1】
「ファンタスティックモール26」は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、人気構成のゲーミングPCや掘り出しPCを数量限定・特別価格にてご提供いたします。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルから、最新ゲームを快適にプレイできる高性能モデルまで、幅広いラインアップにご期待ください。
初回となる5月26日（火）はアウトレットPCを中心にご用意。特別価格でのご提供につき、たくさんのご用意はできませんが、その分、構成や価格にこだわったモデルを厳選して取り揃えています。ぜひこの機会にサイトにてご覧ください。
■ 初回セール開催日程
日時： 2026年5月26日（火）9：00 ～ 5月27日（水）9：00まで（24時間限定）
■ 「ファンタスティックモール26」特設ページ（5月26日（火）午前9時より公開・販売開始）
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejFM26/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
■ 初回セール商品一例
・人気構成！Ryzen 7 9800X3D ＋ Radeon RX7900XT搭載PC／圧倒的コスパ
・ゲーミングチェア／1万円以下
◎すべて数量限定です。完売の際はご容赦ください。
◎セット内容等、詳しくは特設ページをご覧ください。
上記は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年5月26日（火）午前9時より開始いたします。
配信元企業：インバースネット株式会社
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