株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、求人採用・派遣関連分野におけるスマホ向けランディングページ（LP）制作実績が19件となったことをお知らせします。スマートフォンからの閲覧・応募が主流となる中、求職者が短時間で必要な情報を把握できる構成設計と、視認性や操作性を重視したデザイン制作へのニーズが高まっています。こうした背景を踏まえ、Ryuki Designでは業種や募集内容に応じた情報整理と、応募導線を意識したLPデザインを数多く手がけてきました。今回公開する制作実績は、求人採用・派遣分野におけるスマホ向けLP制作の表現力や対応領域を具体的に確認できる内容となっています。

求人採用・派遣LP制作実績が増加した背景

スマホ向けの求人採用・派遣関連ランディングページ（LP）の需要が高まっている背景には、求職行動そのものが「スマホ完結」に移行している現状があります。求人検索、企業比較、応募までの一連の流れを通勤時間や休憩中などの短いスキマ時間に行う求職者が増え、長い文章を熟読するよりも、画面をスクロールしながら要点を素早く把握できる情報設計が求められるようになりました。そのため、スマホ閲覧に最適化されたLPで、必要な情報を迷わず理解できる構成が重要視されています。求人採用・派遣分野は、他カテゴリと比べて「比較検討の軸」が多い点も需要増の要因です。仕事内容、勤務地、勤務時間、給与、待遇、未経験可否、研修やサポート体制、雇用形態、応募条件など、判断材料が多いほど、情報が散らかると離脱につながりやすくなります。スマホ画面では一度に見える情報量が限られるため、情報を並べるだけでは伝わりません。最初に求職者が知りたい結論や魅力を提示し、次に不安を解消する情報、最後に応募の流れへと自然に誘導するなど、順序立てた構成が求められています。また、派遣領域では登録、面談、職場見学、就業開始といったプロセスが発生しやすく、求職者が途中で不安を感じるポイントも多くなります。スマホ向けLPでは、こうした手順を短い導線で理解できるよう整理し、疑問が残らない形で提示することが重要です。さらに、応募のハードルを下げるために、フォーム入力を最小化したり、入力の途中離脱を防ぐ画面設計を前提とした構成が求められる傾向もあります。加えて、求人採用・派遣は掲載期間や募集状況が変動しやすく、スピード感をもって情報を差し替えたいケースが多いことも特徴です。スマホ向けLPで要点を一枚に集約しておくと、訴求や募集内容の更新がしやすく、求職者に最新の情報を分かりやすく届けやすくなります。こうした「短時間で比較し、納得して行動したい」という求職者側のニーズと、「分かりやすく、更新しやすく提示したい」という募集側の事情が重なり、スマホ向け求人採用・派遣LPの需要が継続的に高まっています。

成果を高める求人採用・派遣LPの設計ポイント

求人採用・派遣関連のランディングページ（LP）において成果を高めるためには、情報量の多さを前提としながらも、スマホ画面での「理解しやすさ」と「行動しやすさ」を両立させた設計が欠かせません。単に情報を網羅するのではなく、求職者の思考や行動の流れに沿って構成を組み立てることが重要です。まず重視されるのが、ページ冒頭で伝える情報の整理です。求職者は最初の数秒で「自分に関係のある求人かどうか」を判断します。そのため、職種や募集内容の要点、働くメリットを簡潔に示し、スクロールする価値があると感じてもらう必要があります。スマホ向けLPでは、視線移動が縦方向に限定されるため、結論を後回しにせず、最初に分かりやすく提示する構成が求められます。次に重要なのが、不安や疑問を解消する情報配置です。求人採用・派遣分野では、仕事内容の具体性や職場環境、未経験者への対応、サポート体制など、応募前に確認したいポイントが多く存在します。これらをまとまりなく配置すると、必要な情報にたどり着けず離脱につながります。スマホ向けLPでは、情報をテーマごとに整理し、読み進める中で自然と疑問が解消されていく構成が成果につながりやすくなります。また、応募までの導線設計も重要なポイントです。求人LPでは「応募する」という行動がゴールとなるため、その流れが直感的であることが求められます。応募方法や流れを分かりやすく示し、スマホ操作を前提にしたシンプルな導線を設計することで、行動への心理的ハードルを下げることができます。特に派遣関連では、登録や面談といったステップを事前に明示することで、安心感を持って応募につなげやすくなります。このように、求人採用・派遣LPでは「情報の取捨選択」「順序立てた構成」「スマホ操作を前提とした導線設計」が成果を左右します。スマホ向けに最適化されたLPは、求職者にとって理解しやすく、行動に移しやすいページとなり、求人採用・派遣分野において重要な役割を果たしています。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

求人採用・派遣分野におけるスマホ向けランディングページ（LP）では、業界特有の情報量や求職者心理を踏まえた構成設計と、スマートフォン閲覧に適したデザイン表現の両立が重要です。職種や雇用形態、募集条件が多岐にわたるからこそ、情報を整理し、求職者が迷わず理解できるページ設計が求められます。株式会社Ryuki Designは、LP制作に特化したデザイン制作会社として、構成作成からデザイン、コーディングまでを一貫して社内で対応しています。ディレクターがヒアリング内容をもとに構成を設計し、その内容を社内のデザイナー・コーダーが共有することで、意図のずれが生じにくく、スムーズな制作体制を実現しています。下請けや外注に依存しない完全内製体制により、品質を保ちながらスピーディーなLP制作が可能です。

これまでに無形商材やBtoBサービス、求人採用・派遣関連など、幅広いジャンルのLP制作を手がけてきた実績があり、業界ごとの特性を踏まえた表現や情報整理を得意としています。スマホ向けLPにおいても、画面サイズや操作性を考慮したデザイン設計を前提に、読みやすさと分かりやすさを重視したランディングページ制作を行っています。求人採用・派遣分野でスマホ向けLPの制作やリニューアルを検討している企業様にとって、目的や課題に応じた構成設計とデザイン提案が可能な点は、大きな強みとなります。LP制作に関するご相談は、実績を重ねてきたRyuki Designまでお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年1月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

