第1回中国AIデザイン綿衣料コンテストの表彰式

【聊城(中国)2025年8月1日新華社=共同通信JBN】第1回China AI-Designed Cotton Apparel Competition(中国AIデザイン綿衣料コンテスト)が7月29日、山東省聊城市東昌府区で閉幕しました。全国から参加したファイナリストの23チームは、本コンテストの最終ラウンドで約100点におよぶデザイン作品を披露しました。

このカンファレンスは、China National Textile and Apparel Council(中国紡織工業連合会)、Shandong Provincial Department of Industry and Information Technology(山東省工業情報部)、山東省聊城市人民政府(The People's Government of Liaocheng City)の共催で開催されました。コンテストの目的は、「Fashion AI @ Cotton Apparel(ファッションAI @綿衣料)」をテーマに、AI技術を通じて綿衣料デザインの文化的な意味合いを探求し、伝統産業のインテリジェントな変革を推進することでした。3月11日のイベント立ち上げ以来、学術機関、企業、デザインスタジオ、個人デザイナーから6129件の応募が寄せられました。4カ月にわたる激しい競争を経て、審査員は金賞を1つ、銀賞を2つ、銅賞を3つ、および複数の特別賞を授与しました。Ma Liang氏の作品「Misty Aroma」は最優秀賞を受賞しました。受賞した各デザイン作品はMass Production Acceleration Program(量産加速プログラム)に進み、試作品の製作助成金や注文マッチングサービスなど、総合的な支援を受けることができます。この取り組みはランウエー・コンセプトと生産ラインを結びつけ、Houying Townが「製造の拠点」から「イノベーションの拠点」へと移行することを加速させます。

東昌府区は中国の重要な綿衣料産業のクラスターとして、200社を超える専門メーカーを擁して年間5500万点の製品を生産し、その総生産額は20億元を超えています。同区は独自の「Internet + Companies + Workshops(インターネット+企業+工場)」の運営モデルにより、中国の秋冬用軽量綿衣料市場の70%を占めています。同区の製品はギリシャや韓国を含む国際市場に輸出されています。Houying Townだけでも100社以上のメーカーがあり、年間生産能力は3600万点を超え、生産額は11億元を超えています。

聊城市は近年、テキスタイル産業全体におけるインテリジェント変革に重点を置き、デジタルデザインシステムと柔軟な生産モデルを導入してきました。当初は農村部のワークショップから始まった事業が、中庭経済のイノベーションを通じてグローバルな商業企業へと発展し、地域経済発展の新たなパラダイムを確立しています。

ソース:The People's Government of Liaocheng City