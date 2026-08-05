母は年金“月14万円”で「充分生活できる」と言うのですが、心配です…。持ち家でローンは完済していますが、本当に年金だけで生活できるのでしょうか？

年金月14万円で生活できる？

無職 世帯の平均支出を基に年金月14万円で生活できるのかどうかや 生活費 をおさえるためのポイントを解説します。 年金だけで生活できるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

総務省統計局が公表している「家計調査報告〔家計収支編〕2025年（令和7年）平均結果の概要」によると、65歳以上の単身無職世帯の支出は次の通りでした。



これらを合計すると、毎月の支出は16万1436円となります。

住宅ローンを完済した持ち家で暮らしている場合は、住居費1万1416円をおさえられるため、支出は15万20円まで減ります。それでも、年金が月14万円の場合は毎月1万20円不足する計算です。

さらに、高齢になると医療・介護費が増える可能性があり、家計への負担が大きくなることも考えられます。そうなると、年金月14万円では生活がより厳しくなるかもしれません。

ただし、これはあくまでも平均的な支出額です。日頃から食費や光熱費などを工夫して支出をおさえられれば、年金月14万円でも生活できる可能性はあります。

実際に生活できるかどうかは、貯蓄の有無や生活スタイル、健康状態などによって異なるでしょう。



年金月14万円で生活するためにできること

年金月14万円で生活を続けるためには、毎月の支出を見直しましょう。

固定費や光熱費、買い物の方法を少し工夫するだけでも、家計の負担を軽減できる可能性があります。ここでは、年金で生活するためにできることを3つ解説します。



固定費を見直す

年金で生活するために、毎月必ず発生する固定費を見直しましょう。

スマートフォンやインターネットの通信費、生命保険や医療保険の保険料、動画配信サービスなどのサブスクリプションは、一度契約内容を確認してみましょう。

利用していないサービスを解約したり、現在の生活に合ったプランへ変更したりすることで、毎月の支出をおさえられる可能性があります。



光熱費を無理なく節約する

光熱費は毎月かかる支出だからこそ、日頃の工夫を積み重ねることが大切です。

例えば、冷暖房の設定温度を見直したり、使っていない部屋の照明をこまめに消したりするだけでも、電気代をおさえられます。また、古い家電を長年使っている場合は、省エネ性能の高い製品へ買い替えることも有効でしょう。



買い物の回数を減らす

買い物へ行く回数が増えると、予定していなかった商品まで購入してしまうことがあります。

週に1～2回など買い物の日を決めてまとめ買いをすれば、無駄な支出をおさえやすくなるでしょう。また、ネットスーパーを利用すれば、購入金額を確認しながら買い物ができるため予算管理がしやすく、重い荷物を運ぶ負担も軽減できます。



年金月14万円で生活するのは難しい可能性がある

総務省統計局の調査では、住居費を差し引いても平均的な支出は15万20円で年金月14万円を上回るため、生活が厳しくなる可能性があります。

ただし、固定費の見直しや光熱費の節約、買い物の工夫などで支出をおさえられれば、年金だけで生活できるケースもあるでしょう。

老後の家計は、年金額だけで判断するのではなく、貯蓄や健康状態、今後必要になる医療・介護費なども含めて考えることが大切です。将来も安心して暮らすために、一度家計全体を見直してみましょう。



出典

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2025年（令和7年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 ＜参考4＞ 65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 表2 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）及び65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の家計収支 －2025年－（19ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー