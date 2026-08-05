母は年金“月14万円”で「充分生活できる」と言うのですが、心配です…。持ち家でローンは完済していますが、本当に年金だけで生活できるのでしょうか？

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親が年金だけで生活していると聞いて、「本当に年金だけで生活できるのだろうか」と心配になる方もいるでしょう。   本記事では、65歳以上の単身無職世帯の平均支出を基に年金月14万円で生活できるのかどうかや生活費をおさえるためのポイントを解説します。   年金だけで生活できるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

年金月14万円で生活できる？

総務省統計局が公表している「家計調査報告〔家計収支編〕2025年（令和7年）平均結果の概要」によると、65歳以上の単身無職世帯の支出は次の通りでした。
 

・食料：4万2545円
・住居：1万1416円
・光熱・水道：1万5565円
・家具・家事用品：6069円
・服・履物：3049円
・保健医療：8388円
・交通・通信：1万3601円
・教育：0円
・教養娯楽：1万6132円
・その他の消費支出（諸雑費、交際費など）：3万1681円
・非消費支出（直接税、社会保険料）：1万2990円

これらを合計すると、毎月の支出は16万1436円となります。
住宅ローンを完済した持ち家で暮らしている場合は、住居費1万1416円をおさえられるため、支出は15万20円まで減ります。それでも、年金が月14万円の場合は毎月1万20円不足する計算です。
さらに、高齢になると医療・介護費が増える可能性があり、家計への負担が大きくなることも考えられます。そうなると、年金月14万円では生活がより厳しくなるかもしれません。
ただし、これはあくまでも平均的な支出額です。日頃から食費や光熱費などを工夫して支出をおさえられれば、年金月14万円でも生活できる可能性はあります。
実際に生活できるかどうかは、貯蓄の有無や生活スタイル、健康状態などによって異なるでしょう。

年金月14万円で生活するためにできること

年金月14万円で生活を続けるためには、毎月の支出を見直しましょう。
固定費や光熱費、買い物の方法を少し工夫するだけでも、家計の負担を軽減できる可能性があります。ここでは、年金で生活するためにできることを3つ解説します。
 

固定費を見直す

年金で生活するために、毎月必ず発生する固定費を見直しましょう。
スマートフォンやインターネットの通信費、生命保険や医療保険保険料、動画配信サービスなどのサブスクリプションは、一度契約内容を確認してみましょう。
利用していないサービスを解約したり、現在の生活に合ったプランへ変更したりすることで、毎月の支出をおさえられる可能性があります。
 

光熱費を無理なく節約する

光熱費は毎月かかる支出だからこそ、日頃の工夫を積み重ねることが大切です。
例えば、冷暖房の設定温度を見直したり、使っていない部屋の照明をこまめに消したりするだけでも、電気代をおさえられます。また、古い家電を長年使っている場合は、省エネ性能の高い製品へ買い替えることも有効でしょう。
 

買い物の回数を減らす

買い物へ行く回数が増えると、予定していなかった商品まで購入してしまうことがあります。
週に1～2回など買い物の日を決めてまとめ買いをすれば、無駄な支出をおさえやすくなるでしょう。また、ネットスーパーを利用すれば、購入金額を確認しながら買い物ができるため予算管理がしやすく、重い荷物を運ぶ負担も軽減できます。

年金月14万円で生活するのは難しい可能性がある

総務省統計局の調査では、住居費を差し引いても平均的な支出は15万20円で年金月14万円を上回るため、生活が厳しくなる可能性があります。
ただし、固定費の見直しや光熱費の節約、買い物の工夫などで支出をおさえられれば、年金だけで生活できるケースもあるでしょう。
老後の家計は、年金額だけで判断するのではなく、貯蓄や健康状態、今後必要になる医療・介護費なども含めて考えることが大切です。将来も安心して暮らすために、一度家計全体を見直してみましょう。
 

出典

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2025年（令和7年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 ＜参考4＞ 65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 表2 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）及び65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の家計収支 －2025年－（19ページ）
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー