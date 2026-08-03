人生を変えたい男たちを集めたオーディションで、13年引きこもりの参加者が自ら決意を固めて行動する場面があった。

【映像】22歳“幼卒”男性がついに話した瞬間

人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、様々なミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描くリアリティショー『男磨きハウス』（ABEMA）。そのシーズン2が8月13日から放送されるのに先立ち、選抜オーディションの様子が8月2日に公開された。今回も、SNS総フォロワー数約100万人の人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージが主導する。

応募総数約500人の中から書類選考を勝ち抜いた76人の男たちが臨むのは、「24時間金の玉オーディション」。参加者全員が同じ会場内で24時間を過ごし、善き行いや成果を出した者に“金の玉”が与えられる一方、悪行や失敗にはバツが与えられ、バツが10個溜まると退場処分に。様々な極限ミッションにも立ち向かいながら、勝ち残るためにどう自己アピールするかは各々に委ねられている。

13年引きこもりの“実質幼卒”加瀬オレオ（22）は、オーディション開始からその場を少しも動かず、直立不動を貫いていた。一部の参加者から首にロープを巻かれるなどの悪ノリをされても微動だにしなかった加瀬だが、オーディションが進むにつれて会場内の空気が変わり始める。

開始当初は無秩序なカオス状態だったが、参加者同士が話し合い、ぶつかり合う中で少しずつルールや秩序が生まれ始めていた。そんな中、“この顔にピンときたら110番”音大頂点（26）の呼びかけにより、大人数で協力してドミノに挑戦する流れができあがる。

さらに、“ひひーん!!”うま（26）が先頭に「ハカ」で大盛り上がり。すると、これまで全く動かなかった加瀬が自ら動き出した。“口だけ役者”リョウ（30）に対し、「違ったらすいません。仲間に入れてください」と勇気を振り絞って声をかけたのだ。

この決意の行動に、リョウは「お、おう！もちろんもちろん！」と快諾。さらに「仲間に入れてくれてって！」と周囲に伝えると、参加者たちから「うおー！」と大歓声があがった。13年間家から出ていなかった男の殻を破る一歩に、会場が一体感に包まれる一幕となった。