片山財務大臣は過度な円安を食い止めるため、日米両政府が円買いの為替介入を実施したとの共同声明を発表しました。財務省はさきほどホームページで7月31日に日米協調で為替介入を行ったと発表しました。財務省によりますと、「今回の協調介入は2025年9月に発出した『日米財務大臣共同声明』に基づき実施されたものであり、最近見られた円の過度な変動や無秩序な動きに対処したもの」だということです。財務省は、「日本国財務省は