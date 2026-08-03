８月３日朝、北海道苫小牧市の交差点で、１０歳未満の男の子２人が乗用車にはねられる事故がありました。このうち１人が意識不明の重体です。事故があったのは、苫小牧市澄川町６丁目付近の信号機のある交差点です。午前６時半ごろ、乗用車の男性運転手から「横断歩道の信号を見落として男の子２人をひいてしまいました」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、横断歩道を渡っていた小学生とみられる１０歳未満の男の