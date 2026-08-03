先月31日に開かれた閣議でベッセント米財務長官の前に置かれたメモ帳に「やること」、「日本円買い入れ50億〜100億ドル」と書かれている。ロイター通信はこれを米財務省の円買い介入の可能性を示唆する場面と報道した。［写真 ロイター＝聯合ニュース］中央日報

ベッセント長官のメモに「円買い50〜100億ドル」、米日協調介入が浮上

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米財務省が円買い介入を実施したとロイターやFTが複数の消息筋の話として報じた
  • ベッセント財務長官のメモに「円買い入れ50億〜100億ドル」と記されていたとのこと
  • 米日協調介入は1998年以来28年ぶりとされ、円安抑制が目的とみられる
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