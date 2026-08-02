なぜ0%ではなく1%なのか？レジシステム改修の裏事情

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警告、暗号資産の税率20%適用は2028年から「1年の差で3400万円」

海外不動産投資家の宮脇さき氏が明かす、2割下落の金を中央銀行が買い続ける「安全」の本当の意味

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘、韓国株25%暴落で30万口座超が強制決済「日本も他人事ではない」

止まらないインフラショックで中国南部が水没…人口消滅と産業崩壊で中国経済が歴史的危機に直面！？

東南アジアで最も経済成長を期待されている国が没落!?成長市場の現実と魅力を暴露します！

【衝撃】ゴールドは2030年までに超ヤバい展開に！？今から備えるべき理由について解説します！

チャンネル情報

国内・海外不動産投資をする上で必ず知っておかないと損する裏技や極秘情報をお伝えします🏙 宮脇さき＠海外不動産 個人投資家として資産運用しながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動 登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営