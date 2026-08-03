北海道函館市で８月２日夜、高齢の女性が函館市電の車両にはねられる事故がありました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。事故があったのは函館市松陰町の道道です。警察や消防によりますと、２日午後１１時ごろ、歩行中の８０代の女性が市電にはねられ、車両の下敷きになったということです。女性は頭から血を流し、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。市電は湯の川行きの終電で、