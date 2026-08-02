リバプールとアーセナルが争奪戦か　佐野海舟の移籍金は108億円超えの急騰！　マインツ幹部も認める衝撃オファーの可能性「検討せざるを得ない」

ブラジル戦で見せた圧巻のパフォーマンスで存在感を高めた佐野(C)Getty Images

国際的な熱視線が注がれるワールドカップ（W杯）で声価を高めた日本人MFを巡って、欧州のメガクラブからの関心も強まっている。ドイツ・ブンデスリーガの古豪マインツに所属するサッカー日本代表MFの佐野海舟だ。

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現在25歳のダイナモの評価は急上昇中だ。先の北中米W杯でグループリーグ第3戦のスウェーデン戦を除く3試合にフル出場を果たした佐野は、無尽蔵のスタミナを武器に攻守で奔走。随所で存在感を発揮した。

とりわけ圧巻だったのは、惜しくもチームが敗れた決勝トーナメント1回戦のブラジル戦。一進一退の攻防が続いていた28分にハーフウェーライン付近で相手のパスをカットすると、そのまま急加速。“一人カウンター”を炸裂させ、相手守護神アリソンの牙城を崩す強烈なミドルシュートでゴールを決めた。

大会前から高まっていた市場における佐野への評価は、今大会の安定した活躍により、確固たるものへと変貌しているようだ。実際、2028年6月30日までの保有権を持つマインツの幹部も今夏に移籍する可能性を認めている。現地時間7月29日にドイツ紙『Bild』の取材に応じたクリスティアン・ハイデルSDは、「関心を持っている関係者がいることは間違いないが、我々は、今、カイシュウを売る必要はなく、彼をチームに残す余裕もある」と前置きした上で、クラブにとって「利益がある」と判断できるオファーが舞い込んだ際には、「断れない」と語った。