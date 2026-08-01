『デジモン』完全新作アニメ制作決定！2027年放送予定で30周年プロジェクト始動
人気コンテンツ『デジタルモンスター』（デジモン）の完全新作アニメプロジェクトが始動した。完全新作アニメとして制作され、2027年に放送予定となっている。
【画像】太一＆アグモンたち集結！『デジモン』記念ビジュアル
1997年に登場した携帯ゲームから始まり、1999年にはテレビアニメが放送された『デジタルモンスター』シリーズ。デジモンの世界では、デジタルワールド内で進化を続ける「デジタルモンスター」が登場し、その数は1000体以上に。友情や成長をテーマにしたストーリーが、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに、これまで数々のアニメ作品が制作されており、現在『DIGIMON BEATBREAK』が放送されている。
今回の新作アニメは、来年2027年に30周年を迎えることを記念して制作され、「デジモン30周年プロジェクト」が始動した。
30周年を記念した企画として、初期テレビシリーズとして連続して展開された「デジモンアドベンチャー」、「デジモンアドベンチャー02」、「デジモンテイマーズ」、「デジモンフロンティア」までの4作品で「世界が選ぶデジモンアニメ4作品ベストエピソード投票」を実施。そして、世界各国のデジモンファンの投票結果をもとに上位にランクインした人気エピソードが、フジテレビで10月４日より毎週日曜午前9時より放送されることも発表された。
【画像】太一＆アグモンたち集結！『デジモン』記念ビジュアル
1997年に登場した携帯ゲームから始まり、1999年にはテレビアニメが放送された『デジタルモンスター』シリーズ。デジモンの世界では、デジタルワールド内で進化を続ける「デジタルモンスター」が登場し、その数は1000体以上に。友情や成長をテーマにしたストーリーが、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
今回の新作アニメは、来年2027年に30周年を迎えることを記念して制作され、「デジモン30周年プロジェクト」が始動した。
30周年を記念した企画として、初期テレビシリーズとして連続して展開された「デジモンアドベンチャー」、「デジモンアドベンチャー02」、「デジモンテイマーズ」、「デジモンフロンティア」までの4作品で「世界が選ぶデジモンアニメ4作品ベストエピソード投票」を実施。そして、世界各国のデジモンファンの投票結果をもとに上位にランクインした人気エピソードが、フジテレビで10月４日より毎週日曜午前9時より放送されることも発表された。
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