美しいくびれ！　野村るなのへそ出しスタイル　※「野村るな」Instagram

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　グラビアアイドルの野村るなが26日、自身のInstagramを更新し、美しいくびれを見せた写真を公開。ファンから「タイル良すぎるから175とかに見える」「めちゃきれい」「神スタイル」などの声が寄せられている。

【写真】「神スタイル」19歳のグラビア超新星、スタイル抜群の水着姿

　野村は2007年3月19日生まれの19歳。161cmのスレンダーなスタイルとGカップを併せ持つ「超Z世代スタイル」として話題に。“グラビア界の新星”として注目を集めている。一方、秘書検定3級を持つことでも注目を集めている。Instagramでは日々、スタイル抜群の水着姿など、グラビアオフショットを公開し、ファンを喜ばせている。


　その野村は「何センチに見える？」とつづり、ミニ丈の白いトップスにデニム地のパンツを合わせたコーデの写真をアップした。両手を挙げた姿は、引き締まったくびれがひときわ目を引く。

　投稿に対しては、「スタイル良すぎるから175とかに見える」「めちゃきれい」「神スタイル」などのコメントが寄せられている。

引用：「野村るな」Instagram（＠nomura.luna）