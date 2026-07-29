「1泊6,000円台でこのクオリティ？」大浴場＆豪華朝食付きでコスパ最強のチサンプレミアム京都九条は泊まらないと損
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【大浴場・朝食付き】1泊6,630円で宿泊できた高級ビジネスホテルのチサンプレミアムに宿泊して大浴場と朝食を堪能してきました」を公開した。動画では、京都駅近くにある「チサンプレミアム京都九条」の充実した設備や朝食バイキングの魅力を詳しくレビューしている。
動画の冒頭、投稿者は京都駅八条口から徒歩8分というアクセスの良さに加え、隣にコンビニがある利便性を紹介。宿泊料金が1泊6,630円(朝食・大浴場付き)だったことを明かし、「基本的には1泊10,000円以上しても全くおかしくない内容」とコストパフォーマンスの良さを高く評価した。
館内施設については、広々としたロビーや無料のレンタサイクル、マイボトル専用のウォーターサーバーなど、充実したサービスを取り上げている。客室は20平米のスタンダードツインルームを紹介。2022年9月のリブランドオープンにより清潔感にあふれ、テレビで大浴場や朝食会場の混雑状況が確認できる便利な機能にも言及した。客室はシャワーのみだが、「大浴場があるので全く問題なかった」と語っている。
地下1階には男女別の大浴場やコインランドリー、湯上がりにくつろげる待機スペースを完備。大浴場は「洗い場も10席ほどあり、湯加減も適温でゆっくり入れた」と絶賛している。
翌朝の朝食バイキングでは、豚竜田の黒酢や牛すじカレー、トッピングが豊富なおかゆ、チュロスなどのパン類といった多彩なメニューを披露。「どのおかずに関してもめちゃくちゃ美味しく、満足度が高すぎた」と大満足の様子を見せた。
動画の最後には、「全体的に満足度が高すぎたので、興味のある方は是非泊まりに来てみて下さい」と締めくくった。手頃な価格でありながらワンランク上の快適さを提供する同ホテルは、京都観光やビジネスの拠点として、充実した滞在を約束してくれるだろう。
動画の冒頭、投稿者は京都駅八条口から徒歩8分というアクセスの良さに加え、隣にコンビニがある利便性を紹介。宿泊料金が1泊6,630円(朝食・大浴場付き)だったことを明かし、「基本的には1泊10,000円以上しても全くおかしくない内容」とコストパフォーマンスの良さを高く評価した。
館内施設については、広々としたロビーや無料のレンタサイクル、マイボトル専用のウォーターサーバーなど、充実したサービスを取り上げている。客室は20平米のスタンダードツインルームを紹介。2022年9月のリブランドオープンにより清潔感にあふれ、テレビで大浴場や朝食会場の混雑状況が確認できる便利な機能にも言及した。客室はシャワーのみだが、「大浴場があるので全く問題なかった」と語っている。
地下1階には男女別の大浴場やコインランドリー、湯上がりにくつろげる待機スペースを完備。大浴場は「洗い場も10席ほどあり、湯加減も適温でゆっくり入れた」と絶賛している。
翌朝の朝食バイキングでは、豚竜田の黒酢や牛すじカレー、トッピングが豊富なおかゆ、チュロスなどのパン類といった多彩なメニューを披露。「どのおかずに関してもめちゃくちゃ美味しく、満足度が高すぎた」と大満足の様子を見せた。
動画の最後には、「全体的に満足度が高すぎたので、興味のある方は是非泊まりに来てみて下さい」と締めくくった。手頃な価格でありながらワンランク上の快適さを提供する同ホテルは、京都観光やビジネスの拠点として、充実した滞在を約束してくれるだろう。
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