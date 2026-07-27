今秋ドラフト1位候補で最速157キロ右腕の横浜・織田翔希（3年）は、足が悲鳴を上げながらも渾身のストレートを投げ込んだ。

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桐光学園との神奈川大会決勝（横浜スタジアム）。100球を超えて迎えた九回2死からアクセルを全開。157キロ、156キロ、157キロ、155キロ、155キロと快速球を怒涛の5連発。相手打線を1失点に抑える130球の完投勝利で、2年連続22度目の夏の甲子園出場を決めた。春を含めて4季連続で聖地のマウンドに立つ。

先発した準決勝の慶応戦では七回に右足をつって途中降板。右ハムストリングの違和感を抱えるなど、足の状態は万全ではなかったが、村田監督によれば、自ら決勝戦の登板を直訴したという。勝利の瞬間、涙を浮かべた怪腕は、自ら歩くことが困難となり、最後は同僚選手におぶられていた。

「状態は特に問題ありません」

試合後、気丈に答えた織田は昨冬から体重が増え、エンジンもさらに大きくなった。今春センバツで150キロだった最速は7キロもアップ。指名打者制が導入され、投手に専念できることもプラスだ。日本のプロ野球に限らず、ドジャースやヤンキースなどメジャー球団も熱視線を送る中、甲子園で新たな伝説をつくる可能性すらある。

一方、ここまでの織田は、ケガやアクシデントに見舞われるケースが少なくなかった。この神奈川大会では、準決勝の慶応戦に加え、2回戦の湘南工大付戦でも打球が左足の骨に直撃、緊急降板を強いられた。昨夏の県大会や2年春のセンバツでは胃腸炎に見舞われ、センバツでは点滴を打ちながら登板したほどだ。

さるパ球団のスカウトは、「最終回、2死から明らかにギアを上げた投球は圧巻でした」としたうえで、こう続けた。

「しなやかなフォームで出力も非常に高い。スライダーも優れており、日増しに成長しているのは間違いない。しかし、まだまだ線が細いゆえに肩肘に故障リスクを抱えているのは確か。まして、織田を巡っては、複数のメジャー球団が本気で獲得を狙っています。ドジャースは親御さんにも会ったそうですし、レンジャーズも織田の地元である北九州の恩師に接触していると聞きました。本人もメジャーに関心があるといいます。そうなると、甲子園でケガをするわけにはいかない。痛めたハムストリングの故障はクセになりやすい。優勝が懸かっている決勝戦まで進めばともかく、あまり無理はできないでしょう」

新たな甲子園のスター誕生は待ち遠しいが、過度な期待はしない方がいいかもしれない。

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