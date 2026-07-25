『仮面ライダーゼッツ』第45話「惑わす」、ねむを幻影（ファントム）から救え！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第45話「惑わす」が、あす7月26日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ねむとレディの理想郷が誕生!? 第45話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第45話「惑わす」あらすじ
すべてを忘れて目覚めたねむ（堀口真帆）は、やさしい母親のザ・レディ（美村里江）に見守られながら多忙な日々を過ごす人気タレントとなっていた。
しかし、そんな平穏な生活を脅かす異変が発生、オブリビオンゴアナイトメアが現れるとねむと一体化しようとする。意識が朦朧とするねむは、オブリビオンに引き寄せられ…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ねむとレディの理想郷が誕生!? 第45話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
すべてを忘れて目覚めたねむ（堀口真帆）は、やさしい母親のザ・レディ（美村里江）に見守られながら多忙な日々を過ごす人気タレントとなっていた。
しかし、そんな平穏な生活を脅かす異変が発生、オブリビオンゴアナイトメアが現れるとねむと一体化しようとする。意識が朦朧とするねむは、オブリビオンに引き寄せられ…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。