『告白』“爽太”松村北斗、“麻里子”岡崎紗絵の隣でまさかのミス ネット心配「ストーカーの自覚ある!?」「あぶねえよ…」
松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が18日に放送され、爽太（松村）がまさかのミスを犯すと、ネット上には「わざと？うっかり？」「爽太くんストーカーの自覚ある!?」「あぶねえよ…」といった反響が寄せられた。
【写真】ゴルフに同行した爽太（松村北斗）『告白−25年目の秘密−』第2話より
本作は、1人の女性に幼い頃から25年間、片思いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。キャストには主演の松村をはじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
野瀬化粧品に勤務する爽太は、小学生の頃から25年間、ひそかに片思いをしてきた麻里子（岡崎）に偶然を装って近付き、彼女が部長を務めるブランド事業部への異動に成功。麻里子の役に立ちたい一心で、麻里子を陥れようとする役員・立岩（丸山智己）の経費不正流用の証拠を集める。爽太はその弱みを使い、立岩に直談判するが叶わず。直後、立岩の遺体が発見された…。
麻里子のそばで働ける喜びを静かにかみしめる爽太は、彼女と一緒に百貨店社長との接待ゴルフに参加。麻里子との距離がますます近付いたことに幸せを感じる。
ゴルフ場から麻里子の車で帰ることになった爽太。彼も同じ大学出身ということを知った麻里子は「意外と共通点あるんですね」とつぶやく。すると爽太は一浪の末、ギリギリ入学できたと謙遜してみせる。麻里子は自分もギリギリ入学できたと語り、受験当日について「やらかしちゃったんですけど」と振り返り「運が良くて受かりました」と打ち明ける。
隣で話を聞いていた爽太は「いや運じゃないと思いますよ。あんなに必死に勉強したわけですから。実力ですよ」と断言。続けて「てか、あの…そもそも受験票なくしたぐらいで、不合格になるってことはない…」と話すと、爽太は自分が話すぎたことに気付き思わずハッとしてしまう…。
麻里子から「えっ私いま、受験票って言った？」と聞かれた爽太が、何とか取り繕おうとする姿が描かれると、ネット上には「あ!!やらかした!!」「わざと？うっかり？大丈夫か!?」「爽太くんストーカーの自覚ある!?ちゃんと隠して!!」「あぶねえよ…浮かれすぎ良くないよ…」「喋りすぎ!!そんなミスしてたらもたないよ〜」などの声が相次いでいた。
【写真】ゴルフに同行した爽太（松村北斗）『告白−25年目の秘密−』第2話より
本作は、1人の女性に幼い頃から25年間、片思いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。キャストには主演の松村をはじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
麻里子のそばで働ける喜びを静かにかみしめる爽太は、彼女と一緒に百貨店社長との接待ゴルフに参加。麻里子との距離がますます近付いたことに幸せを感じる。
ゴルフ場から麻里子の車で帰ることになった爽太。彼も同じ大学出身ということを知った麻里子は「意外と共通点あるんですね」とつぶやく。すると爽太は一浪の末、ギリギリ入学できたと謙遜してみせる。麻里子は自分もギリギリ入学できたと語り、受験当日について「やらかしちゃったんですけど」と振り返り「運が良くて受かりました」と打ち明ける。
隣で話を聞いていた爽太は「いや運じゃないと思いますよ。あんなに必死に勉強したわけですから。実力ですよ」と断言。続けて「てか、あの…そもそも受験票なくしたぐらいで、不合格になるってことはない…」と話すと、爽太は自分が話すぎたことに気付き思わずハッとしてしまう…。
麻里子から「えっ私いま、受験票って言った？」と聞かれた爽太が、何とか取り繕おうとする姿が描かれると、ネット上には「あ!!やらかした!!」「わざと？うっかり？大丈夫か!?」「爽太くんストーカーの自覚ある!?ちゃんと隠して!!」「あぶねえよ…浮かれすぎ良くないよ…」「喋りすぎ!!そんなミスしてたらもたないよ〜」などの声が相次いでいた。