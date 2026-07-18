“世界で最も美しい顔100人”林ゆめ、髪バッサリ「似合ってて素敵」「かわいい」と反響
タレントの林ゆめが16日にInstagramを更新。最新のヘアスタイルを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】美しい背中を大胆あらわ 林ゆめのグラビアオフショット
林が「美容室行ってきた」と投稿したのは最新のオフショット。複数公開されている写真には、髪を切った彼女の姿が収められている。投稿の中で林は「もう短いのが楽すぎて伸ばせない笑」とコメントしている。
彼女のソロショットにファンからは「似合ってて素敵」「めっちゃかわいい すごく似合ってます」「ビジュ最強過ぎる」などの声が集まっている。
■林ゆめ（はやし ゆめ）
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」Instagram（@___yuume.18）
【写真】美しい背中を大胆あらわ 林ゆめのグラビアオフショット
林が「美容室行ってきた」と投稿したのは最新のオフショット。複数公開されている写真には、髪を切った彼女の姿が収められている。投稿の中で林は「もう短いのが楽すぎて伸ばせない笑」とコメントしている。
彼女のソロショットにファンからは「似合ってて素敵」「めっちゃかわいい すごく似合ってます」「ビジュ最強過ぎる」などの声が集まっている。
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」Instagram（@___yuume.18）