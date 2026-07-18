1人を三重県伊賀市の44歳女性と特定…川岸で女性2人の遺体が見つかった事件 逮捕された37歳男を知る人「明るくて元気な方」
女性2人の遺体が奈良市の川岸で見つかった事件で、警察はこのうち1人が三重県伊賀市の44歳の女性と特定しました。
死体遺棄の疑いで逮捕された男は「1人で遺棄した」と供述しています。
警察によりますと、奈良市の会社員・今北享宏容疑者(37)は、ことし2月奈良市月ケ瀬嵩の名張川の近くで、女性の遺体を遺棄した疑いできのう逮捕されました。
現場では、女性2人の遺体がビニールシートでくるまれた状態で見つかっていて、警察はこのうち1人が伊賀市の無職・池田園美さん(44)と特定しました。
今北容疑者と仕事上の付き合いがあったという女性は…。
今北容疑者と仕事関係にある女性：
「すごくびっくりしましたね。本当に明るくて元気な方やったんで、とにかくフランク。フットワークも軽い、言ったらすぐに動いてくれるというすごく仕事のしやすい方でした」
警察は、もう1人の遺体について池田さんの大学生の長女(20)とみて身元の確認を急ぐとともに、今北容疑者が2人が死亡した経緯についても知っているとみて詳しく調べています。